Krádež zlata a krutost, zní ve Španělsku po finále. Obhajoba nevídaným způsobem

Tohle finále a hlavně jeho koncovka by se měla napsat do encyklopedií sportovních obratů. Čtyři minuty před koncem utkání, které jinak bylo vyrovnané, Španělky získaly dvanáctibodové vedení a zdálo se, že zlato nemá kam uniknout. Jenže od stavu 65:53 v neprospěch obhájkyň titulu z Belgie už se prosazovaly jen Emma Meessemanová a spol.

Dvě slepené úspěšné trojky, španělské fauly a nervozita. To vše stálo za velkolepým obratem. Když k tomu připočteme dvě španělské ztráty, Belgičanky už jako tým s vítěznou mentalitou svou kořist nepustily.

Ukázala se obecně nátura obou celků. Zatímco Belgie nadále strojově pracovala nehledíc na skóre, Španělsko se až příliš upnulo na defenzivu a bylo roztěkané, což se tentokrát nevyplatilo. Belgičanky evidentně věřily ve vlastní schopnosti. Nerozehrály v závěru šachovou partii, kdy kvůli faulům navzájem oba týmy ve vyrovnaných koncovkách posílají soupeře na čáru trestných hodů.

Příznačně pro šílený konec utkání udělaly v mladém španělském týmu chybu dvě nejzkušenější Alba Torrensová a Mariona Ortizová a Belgie šla do vedení 66:65, pak ještě jednou Španělsko faulovalo. Do konce zápasu zbývala sekunda a půl a Belgie měla trestné hody. Julie Vanlooová takticky ten druhý hodila jen do obroučky, aby Španělky už neměly čas připravit si za devět desetin sekundy střelu a tým z Beneluxu mohl slavit.

Podařilo se jim obhájit primát evropských šampionek, což se naposledy stalo v letech 2017 a 2019 právě Španělsku. Styl, jakým se to ale povedlo, vstoupí do dějin evropských šampionátů.

Ochozy byly sice téměř prázdné, ale díky hloučkům fanoušků obou týmů i zaplaveny slzami. Vesměs přátelé a rodinní příslušníci hráček plakali. Zatímco Belgičané ronili zlaté slzy štěstí, v které už ani nedoufali, Španělům se potily oči smutkem.

Španělská média hovoří o krutosti basketbalu a osudu. „Před turnajem by všichni oslavovali španělské stříbro. Nyní všichni vidí jen únik zlata o vlásek,“ napsal španělský magazín El País.

„Je to těžká a krutá chvíle, ale je to jen basketbal. Zítra zase vyjde slunce. Zasloužili jsme si vyhrát stejně jako oni,“ pronesl po zápase kouč Méndez.

Poslední ztráta přišla z rukou paradoxně té, na kterou se Španělsko upínalo nejvíc. Torrensová nedokázala převzít špatnou přihrávku Ortizové a bylo vymalováno. Dvojnásobná mistryně Evropy hattrick nezavršila. „Jsem na tým hrdá, i když to bolí. Za krátkou dobu jsme vybudovali silný tým, ale nestačilo to,“ hlesla Torrensová.

Španělská média hovořila například také o krádeži zlata, které měly Španělky v kapse, kruté realitě i hořké historii, která se opakuje skrze dva roky staré finále ME, ve kterém se rovněž radovala Belgie. Takto pozoruhodný závěr se však v roce 2023 nekonal.

Jednou z hlavních zbraní byla znovu Meessemanová, která se stala stejně jako před dvěma lety MVP celého turnaje. „Je těžké uvěřit, jak jsme to dokázaly. Během zápasu se v nás emoce střídaly. V duchu jsem sama pochybovala v posledních minutách, jestli to zvládneme otočit. Jenže finále je finále. V kariéře jsem toho odehrála hodně, ale žádný takový zápas. Je to dobrá připomínka pro všechny, aby se v životě nevzdávali,“ vyjádřila se Meessemanová, která se taky s kolegyní Julií Allemandovou dostala do nejlepší pětky turnaje po boku Španělek Torrensové a Raquel Carreraové.

MVP: Emma Meessemanová (Belgie)

Vycházející hvězda: Juste Jocytéová (Litva)

Nejlepší obránkyně: Mariona Ortizová (Španělsko)

Nejlepší trenér: Andrea Capobianco (Itálie)

Nejlepší pětka turnaje:

Emma Meessemanová (Belgie)

Julie Allemandová (Belgie)

Alba Torrensová (Španělsko)

Raquel Carreraová (Španělsko)

Cecilia Zandalasiniová (Itálie)