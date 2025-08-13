Další úlet! Weiss neunesl konec v Lize mistrů: kopnul soupeře a seřval sudího
Neunesl bolestivý konec v Lize mistrů, bouchly mu nervy. Vladimír Weiss mladší, kapitán Slovanu Bratislava, předvedl v úterní odvetě 3. předkola top evropské soutěže proti Kajratu Almaty nevídaný zkrat. Po prohraném penaltovém rozstřelu naběhl do hloučku soupeře a kopnul člena realizačního týmu, za což byl pochopitelně vyloučený. A na tiskové konferenci padaly ostré dotazy.
Slovan toužil po tom, aby si stejně jako v minulé sezoně zahrál ligovou fázi Ligy mistrů. Narazil ale hned na začátku. V domácí odvetě sice vyhrál po základní hrací době nad Kajratem Almaty, kazachstánským mistrem, výsledkem 1:0, čímž smazal manko z prvního utkání. Velká bolest však přišla po nezvládnutém penaltovém rozstřelu 3:4.
Tribuny na Tehelném poli ztichly, moderním slovenským stadionem se rozléhala bezprostřední radost postupujícího týmu. Naštvaní fanoušci domácích házeli na hrací plochu kelímky s pivem, na což reagoval jeden z mužů v radostném hloučku. Dal si prst na pusu, a tím naznačil: „Buďte zticha.“
To naštvalo Vladimíra Weisse mladšího, kapitána Slovanu, který dohrál utkání v 64. minutě. Pětatřicetiletý ofenzivní hráč k němu přiběhl z poloviny hřiště, údajně na něj hodil chránič a zezadu ho nakopnul.
Vše se odehrálo před zraky hlavního rozhodčího Benoita Bastiena z Francie, který udělil viníkovi červenou kartu. Weiss, který měl už žlutou za faul během hry, ho za to ještě seřval. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Neviděl jsem to,“ citoval Borise Kitku, asistenta trenéra Slovanu, server sportnet.sme.sk. „Slyšel jsem o tom až v kabině, ale musíme se umět ovládat,“ doplnil.
Kitka proti Kajratu Almaty nahradil v pozici hlavního trenéra Vladimíra Weisse staršího, který v Kazachstánu dostal červenou kartu za nezvládnuté emoce. Při zkratu svého syna tak byl v trestu.
Weiss mladší, který prodloužil před startem této sezony smlouvu o další rok, předvedl třetí zkrat za poslední půlrok. Letos v únoru ukázal fanouškům v Trenčíně prostředníček, o tři týdny později byl vyloučený v utkání s Trnavou. A tentokrát napadl člena realizačního týmu soupeře.
„Vím, že jako kapitán je tváří týmu. A za toto musí být sám zodpovědný,“ řekl Kitka. „Uvidíme, jaké to bude mít následky. Musí si ale uvědomit, že jsme spolu v těžkých situacích a každý lídr je důležitý pro kabinu. Sám jsem nebyl spokojený s tím, co dnes rozhodčí předváděli, ale musí to mít nějakou úroveň, abychom nevysílali ven podobné signály,“ pokračoval.
Na Slovensku se však momentálně řeší, zda Weiss mladší je stále platným hráčem Slovanu. Bývalý hráč Manchesteru City, Espaňolu Barcelona nebo Olympiakosu nebyl v úterním utkání tolik výrazný, v šesti dosavadních soutěžních zápasech dosud neskóroval ani nezaznamenal asistenci.
Na tiskové konferenci tak padla přímá otázka: „Fanoušci jsou rozdělení. Jedna skupina se hráče zastává, ale další říkají, že by měl skončit. Co jako kapitán ještě dává týmu na hřišti?“
Kitka, zastupující kouč, odpověděl následovně: „Nemyslím si, že to dneska bylo jen o Vladovi. Samozřejmě nároky na lídry, kapitány a hráče s takovou historií jsou vždy jiné. Nemyslím si, že to bylo z jeho strany o tom, že by nepomohl mužstvu. A nebo nechtěl.“
Weiss mladší každopádně bude chybět Slovanu v play off Evropské ligy, v němž vyzve švýcarský tým Young Boys Bern s Dominikem Pechem, hostem ze Slavie.