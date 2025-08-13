Kouč PSG vyřadil Donnarummu z týmu. Jsem zklamaný a smutný, napsal gólman. Kam přestoupí?
Trenér fotbalistů Paris Saint-Germain Luis Enrique na tiskové konferenci před dnešním utkáním o Superpohár UEFA potvrdil, že už nepočítá s dosavadní brankářskou jedničkou Gianluigim Donnarummou. Italský gólman nebyl k duelu proti Tottenhamu nominován a na sociálních sítích uvedl, že by se před očekávaným odchodem rád rozloučil osobně s fanoušky.
Úřadující vítězové Ligy mistrů přivedli o víkendu do branky Lucase Chevaliera z Lille za 40 milionů eur (978 milionů korun), aby se stal jejich novou jedničkou. Transfer předznamenal Donnarummův odchod, neboť by se šestadvacetiletý kapitán italské reprezentace jen těžko spokojil s rolí náhradníka.
„Bohužel někdo rozhodl, že už nesmím být členem týmu a přispívat ke klubovým úspěchům. Jsem zklamaný a smutný,“ napsal na instagramu Donnarumma, jenž do PSG přišel před čtyřmi lety z AC Milán. „Doufám, že dostanu možnost podívat se fanouškům v Parku princů ještě jednou do očí a rozloučit se s nimi tak, jak se má,“ dodal.
Donnarumma člověka, jenž ho v týmu nechce, nejmenoval, předpokládá se však, že myslel trenéra Enriqueho. „Tohle jsou vždycky těžká rozhodnutí. O Gigiovi můžu říct jen pozitiva. Je bezpochyby jedním z nejlepších hráčů na své pozici a ještě lepším člověkem. My jsme ale hledali jiný typ brankáře,“ řekl na úterní tiskové konferenci španělský kouč.
Podle agentury AP hovoří ve prospěch Chevaliera jeho hra s míčem nohama, což je naopak Donnarummova slabina. Téměř dvoumetrový Ital byl nicméně v minulé sezoně považován za nejlepšího gólmana v Evropě a hrál klíčovou roli v historickém triumfu PSG v Lize mistrů. Byl také hvězdou italského týmu při triumfu na ME v roce 2021.
Roli v jeho očekávaném odchodu podle všeho sehrálo i to, že v Paříži má Donnarumma smlouvu už jen na rok a odmítl podepsat novou. Na konci příští sezony by tak mohl odejít zadarmo. Jeho dalším působištěm by se podle médií mohl stát Manchester, zájem údajně mají oba tamní velkokluby United a City.