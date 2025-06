Végh protestuje proti výhře Vémoly: Byla to remíza, jsem šampion lidu! Sudí reaguje

V kleci slova uznání a respektu, za mikrofonem podcastu rozhoření a nepochopení. Jedna z nejvýraznějších tváří slovenského MMA Attila Végh se v pondělí v podcastu rappera Rytmuse (Patrika Vrbovského) rozčílil a strhal výkon sudích při jeho zápasu s Karlosem Vémolou, který se udál na Oktagonu 72 v Edenu. Český bijec v napínavém střetnutí zvítězil na body. „Může vyprávět, kdo chce, co chce. Byla to remíza,“ lamentoval Végh. Přední český rozhodčí Pavel Touš oponuje.

Attila Végh, aktér hlavního zápasu velké akce Oktagonu, ostře pálí do sudích a shazuje verdikt, který vyzněl ve prospěch Karlose Vémoly. Slovák měl v duelu silné chvíle, kdy se přiblížil k ukončení. Ty se ale odehrály pouze ve třetím a čtvrtém kole. Zbylá tři dějství jasně ovládl Čech, byť divácky méně atraktivním způsobem.

„Karlos vyhrál tlakem? To je super, že tlakem vyhrál král Česka,“ rozčiloval se Végh v podcastu rappera Patrika Vrbovského a odmítal, že by snad při wrestlingových výměnách inkasoval. V po-zápasové má přitom Vémola zapsaných o deset úderů více než slovenský matador. Čech je nastřádal krátkými háky a zvedáky právě v klinčích na pletivu. „Toto nejsou údery,“ kroutil hlavou Végh.

Aktivní boxing v pasování na pletivu se při argumentaci rozhodl ignorovat taky Slovákův trenér Ilja Škondrič. „Pravidla se často mění. Před nedávnem jsem zachytil, že nestačí jen tlak, nebo strh na zem. Musíte navíc trefovat čistými údery. A Karlos dal za celý zápas Attilovi jen jeden capák (rozmáchnutý hák) do čela,“ podotkl kouč.

Véghova premisa, že držení na pletivu v očích sudích nic neznamená, je správně. „Tlak na pletivu nemá bodově žádný význam. Sudí bodují wrestling a práci v postoji, které mají nějakou účinnost,“ vysvětluje Pavel Touš, přední český rozhodčí.

Emotivní vystoupení Végha je překvapivé hlavně kvůli jeho kontrastu vůči původnímu uznání porážky v kleci. „V ten daný moment jsem výsledek respektoval, protože jsem sportovec a zápas jsem si nepamatoval. Pak jsem šel na hotel, třikrát jsem se na to podíval a říkal si, že to není normální,“ povídal Slovák v podcastu. „Může vyprávět, kdo chce, co chce. Byla to remíza,“ dodal.

Végh dále vinil jednu ze tří sudích Evu Borodáčovou, že při hodnocení zápasu stranila českému bijci, protože se kamarádí s Machmudem Muradovem a dříve trénovala v Monster gymu, kde Vémola tráví část přípravy.

Jedna z hlavních stížností, které Végh a Škondrič přednesli, byla naprosto chybná. „Nedali mi moje třetí kolo. To rozhodlo,“ prohlásil bijec vzpomínající na část zápasu, které dominoval. „To je zásadní omyl. Třetí kolo hodnotili ve prospěch Attily všichni tři sudí,“ uvedl na pravou míru Touš.

O třetím kole se navíc vedli mezi fanoušky i experty spory, zda mělo být o dva body ve prospěch Slováka. Ten se totiž sérií ran dostal blízko finiši. „Celá ta významná akce Attily trvala dvacet až třicet sekund a nevyústil takzvaným knockdownem. Jinými slovy, Karlos nešel po žádné ráně na zadek. Není tedy silný argument pro takové nabodování,“ vysvětlil rozhodčí Touš.

Végh se při rozčíleném projevu z jedné části na body odkazoval a z druhé je dementoval. „V čem byl lepší než já? Jen v držení,“ rozmachoval rukama Végh a na otázku moderátora, jak se boduje MMA, odpověděl: „To nikdo neví,“ čímž ukázal vlastní neznalost jasně daných pravidel.

„Nejhorší, co oni (Végh a Škondrič) říkají, je, že se boduje zápas jako celek. To tak ale není. Bodují jednotlivá kola, každé je v podstatě samostatný zápas. Co se stalo v prvním nebo druhém kole, nemá žádný vliv na to, jak se bude bodovat kolo třetí,“ ozřejmil Touš jeden ze základních pilířů MMA bodování. „Myslím si, že je to vyhodnocené úplně správně. Bodoval bych to také pro Karlose v poměru 3:2 na kola,“ dodal.

Végh zřejmě porážku v údajně posledním klání kariéry nepřijímá snadno a nechává se strhnout masivní podporou fanoušků. „Chodí mi stovky zpráv, že jsem pro ně vítěz. Já jsem šampion lidu,“ prohlásil bojovník v podcastu.