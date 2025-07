Ex Vlhové řeší problém: Vloupání na pozemek!

Postavil si honosnou vilu, ale pro některé nenechavce se jeho dům stal trnem v oku. Bývalý přítel lyžařky Petry Vlhové Michal Kyselica teď musel řešit vážné škody na majetku, ale ve finále je to právě zloděj, kdo dopadl podstatně hůř.

Michal kvůli své práci často cestuje do zahraničí. A nejinak tomu bylo ve chvíli, kdy mu bezpečnostní systém zahlásil, že se u jeho trenčínské vily něco děje. „Naštěstí díky bezpečnostnímu systému jsem se o tom dověděl prakticky okamžitě. Z kamer bylo zřejmé, že jde o cizí pohyb,“ vysvětlil pro Športový čas. Dotyčný se navíc při pokusu o útěk zranil.

„Údajně si natrhl slabiny nebo intimní partie. Skončil na pohotovosti, což policii značně ulehčilo identifikaci,“ líčil Kyselica, kterého to sice mírně pobavilo, ale také překvapilo. „Je to sice trochu směšné, ale hlavně je to znepokojující. Člověk by nečekal, že v dnešní době se někdo pokusí o něco takového a ještě to takto dopadne,“ vrtěl hlavou.

Do domu se sice muž nedostal, ale i zvenčí napáchal značné škody. „Zatím nemá přesná čísla, ale podle mého odhadu by za tu sumu někdo koupil menší starší auto. Rozhodně to ale nejsou nedísítky tisíc eur,“ pravil Michal. Slovák si nemyslí, že by původním motivem byla krádež. Zároveň si ale není vědom, že by měl ve svém okolí někoho, kdo by se mu takto chtěl pomstít.

„Myslím si, že jeho ambince nebyla vloupání, ale spíš jen vniknutí na pozemek a udělání škody. Jaký měl motiv nevím. To, že se to děje na Slovensku vnímám z pohledu, že lidé jsou celkově nervózní. Je velmi těžká doba. I finančně. Každý si pomáhá, jak umí. Tyto činy neschvaluji. Některým lidem ale nezbyde nic jiného, než se někam vloupat. Nejsem si ale vědom, že bych měl mít nějakého osobního nepřítele,“ uzavřel.