Tykač o stadionu, Zafeirisovi i práci s Tvrdíkem: Necítím schopnost mluvit do přestupů

„Víme, jaké to je stavět v Praze, zvlášť projekt pro několik desítek tisíc lidí. Kdy bude? Pět let je hodně optimistická varianta. Samotná stavba trvá tak dva roky, ale je tam hodně papírování. Řešíme, zda mít stadion úplně nový, to bychom rádi. Nemuseli bychom se na dva roky někam stěhovat. Stadion by se mohl postavit i tady na tom samém místě, základní podmínky tu jsou, ale musely by se vyřešit vlastnické vztahy. Praha je bohatá metropole a Slavia by měla mít velký stadion. Nevím, jestli by se čtyřicet tisíc naplnilo letos, ale to je podstata mých byznysových rozhodnutí – jestli dopadla dobře nebo špatně uvidím třeba až za šest let. Ke stadionu se vyjadřuji i já, je to koncepční věc. Nemůžu koukat na svět, jaký je dnes, musím koukat, jaký bude za deset let.“