Děsivá nehoda na závodech v Itálii: Ohnivé peklo!

Nezmatkoval, i když jeho lamborghini hořelo. Piot Georgi Dončev (42) přežil děsivou havárii na GT World Chalenge. V ohnivém pekle na trati zachoval klidnou hlavu, nechal ostatní vozy projet, a až pak vystoupil.

Do bariéry ho předkem svého vozu nechtěně poslal Darren Leung. „Ze záběrů to vypadá, že jsem měl v úmyslu ho popostrčit, ve skutečnosti jsem se ale snažil mu dát prostor. Nic jiného jsem s tím nemohl udělat,“ hájil se Leung, který se hned po předčasném ukončení závodu z rozhodnutí pořadatelů vydal za Dončevem: „Byl jsem rád, když jsem nezraněného Georgiho uviděl sedět v garáži. Vyměnili jsme si pár slov o tom, jak ošklivé to bylo. Hlavně že je v pořádku!“