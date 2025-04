Ne, nebyla to akce klubu. Baník své fanoušky, navíc před zaplněným kotlem, sám od sebe nechtěl provokovat. Šlo o promo generálního partnera Chance, proto se fotbalový ztroskotanec Lavi objevil na trávníku i po boku Táni Bystroňové, se kterou natáčel pro nejvyšší tuzemskou fotbalovou soutěž reklamní spoty.

Pochopení to v Ostravě každopádně nenašlo. „Je *at, je *at, je *at ACS,“ začalo znít okamžitě vítkovickým stadionem, když ve druhé polovině poločasové přestávky Lavi vkráčel na hřiště a chystal na šestnáctce míč pro duo soutěžících, kteří kopali přes zeď na gólmana.

„Táhni na Spartu,“ přidali se vzápětí ostatní, když Lavi rádoby vtipně promlouval k lidem. V tu chvíli jej maskot Bazalbub začal honit po place, než nasedl do oranžového Lamborghini na atletické dráze a odjel pryč.

A začalo se slavit, možná víc než po vlastní brance kapitána Bohemians Lukáše Hůlky. Tohle se nepovedlo...