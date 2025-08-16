Boleslav - Hradec 3:2. Solomon John má hattrick. Otočka Slovácka, první prohra Zlína
Solomon John zazářil hattrickem proti Hradci Králové. Středočechům při výhře 3:2 rovněž pomohlo Uhrinčaťovo vyloučení za brutální faul. Teplice vedly na Slovácku zásluhou Daniela Trubače. Po červené kartě pro Matěje Radostu však přišla otočka domácích. Nejprve šíleně chyboval brankář Matouš Trmal a v nastavení rozhodl Michael Krmenčík. Poprvé v sezoně prohrál Zlín, i ten v Olomouci dohrával v deseti. Dukla pak senzačně přehrála Plzeň. Sobotní program uzavírá souboj Jablonce proti Slavii.
Solomon řídil výhru Mladé Boleslavi
Podrobnosti připravujeme...
Trmalova hrubka nastartovala Slovácko
Podrobnosti připravujeme...
Zlín v deseti nestačil na Sigmu
Podrobnosti připravujeme...
Dukla si vyšlápla na Plzeň
Podrobnosti připravujeme...
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|6
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu