Předplatné

Boleslav - Hradec 3:2. Solomon John má hattrick. Otočka Slovácka, první prohra Zlína

Solomon John a Matyáš Vojta slaví gól proti Hradci
Solomon John a Matyáš Vojta slaví gól proti HradciZdroj: ČTK
Jakub Uhrinčať vyloučen v zápase s Mladou Boleslaví
Jakub Uhrinčať nedohrál po červené kartě v Mladé Boleslavi
Tomáš Petrášek v dresu Hradce na hřišti Boleslavi
Solomon John skóroval proti Hradci
Solomon John skóroval proti Hradci
Solomon John v dresu Mladé Boleslavi pálil proti Hradci
Marcel Čermák z Dukly proměňuje penaltu proti plzeňskému brankáři Martinu Jedličkovi
21
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Solomon John zazářil hattrickem proti Hradci Králové. Středočechům při výhře 3:2 rovněž pomohlo Uhrinčaťovo vyloučení za brutální faul. Teplice vedly na Slovácku zásluhou Daniela Trubače. Po červené kartě pro Matěje Radostu však přišla otočka domácích. Nejprve šíleně chyboval brankář Matouš Trmal a v nastavení rozhodl Michael Krmenčík. Poprvé v sezoně prohrál Zlín, i ten v Olomouci dohrával v deseti. Dukla pak senzačně přehrála Plzeň. Sobotní program uzavírá souboj Jablonce proti Slavii.

Solomon řídil výhru Mladé Boleslavi

Podrobnosti připravujeme...

Trmalova hrubka nastartovala Slovácko

Podrobnosti připravujeme...

Zlín v deseti nestačil na Sigmu

Podrobnosti připravujeme...

Dukla si vyšlápla na Plzeň

Podrobnosti připravujeme...

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE
10Detail
LIVE
21Detail
LIVE
32Detail
LIVE
--Tipsport4.643.991.67Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
6Jablonec42205:28
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů