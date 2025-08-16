ONLINE: Zbrojovka - Prostějov 0:1. Brno hájí vedoucí pozici, s outsiderem ale prohrává
Předlouhé trápení je u konce. Fotbalisté Českých Budějovic v 6. kole Chance Národní Ligy vyhráli 1:0 nad Žižkovem a připsali si první výhru v sezoně. Čekání na soutěžní triumf ale pro Dynamo bylo ještě delší. Naposledy se Jihočeši radovali z vítězství v MOL Cupu proti Příbrami 25. září 2024. O zisku třech bodů na hřišti Pražanů se postaral nigerijský útočník Chukwudi Igbokwe už ve 4. minutě zápasu. Čtyřzápasový program dne uzavře mimo jiné souboj Zbrojovky s Prostějovem. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
Nigerijský útočník se v úvodu prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Připsal si první gól v dresu Dynama. Hosté hlavně v druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení.
V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarní sestupu z nejvyšší soutěže, kde za celý minulý ročník nezvítězili. S pěti body poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Žižkov doma poprvé v sezoně ztratil a je pátý.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|5
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|6
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|7
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|8
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|11
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|12
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|13
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|14
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|15
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup