ONLINE: Zbrojovka - Prostějov 0:1. Brno hájí vedoucí pozici, s outsiderem ale prohrává

Chance Národní Liga
Předlouhé trápení je u konce. Fotbalisté Českých Budějovic v 6. kole Chance Národní Ligy vyhráli 1:0 nad Žižkovem a připsali si první výhru v sezoně. Čekání na soutěžní triumf ale pro Dynamo bylo ještě delší. Naposledy se Jihočeši radovali z vítězství v MOL Cupu proti Příbrami 25. září 2024. O zisku třech bodů na hřišti Pražanů se postaral nigerijský útočník Chukwudi Igbokwe už ve 4. minutě zápasu. Čtyřzápasový program dne uzavře mimo jiné souboj Zbrojovky s Prostějovem. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Nigerijský útočník se v úvodu prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Připsal si první gól v dresu Dynama. Hosté hlavně v druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení.

V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarní sestupu z nejvyšší soutěže, kde za celý minulý ročník nezvítězili. S pěti body poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Žižkov doma poprvé v sezoně ztratil a je pátý.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
00Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport2,152,93,5Detail
LIVE přestávka
01Tipsport9,54,61,31Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Brno541016:513
2Ústí540113:612
3Opava63309:412
4Baník B431011:410
5Žižkov63129:710
6Slavia B530211:69
7Táborsko53029:69
8Jihlava62227:68
9Sparta B52032:76
10Č. Budějovice61234:135
11Vlašim51137:84
12Prostějov51135:64
13Chrudim41127:94
14Artis41124:114
15Příbram51045:133
16Kroměříž40043:110
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
