Další mladý cyklista zemřel po kolizi s autem. Co je za častými nehodami?

Teprve devatenáctiletá nadějná italská cyklistka zemřela po srážce s autem, které v protisměru předjíždělo. Šestici dráhových cyklistů smetl při tréninku na Mallorce nepozorný řidič, nehoda se naštěstí obešla bez fatálních následků. První únorovou sobotu ve Velké Británii už ale ne, osmnáctiletý časovkářský talent usmrtilo opět auto. To je výčet jen za poslední zhruba dva týdny. Jaké faktory hrají roli v tom, že přibývá vážných nehod cyklistů s auty?

Cyklisté se často snaží apelovat na řidiče aut: Uvědomte si, prosím, že nás žádné plechy ani airbagy nechrání! Je mnoho řidičů, kteří jezdce na kolech respektují. Bohužel ale také stále mnoho těch, kteří ne. Kvůli tomu můžeme na cyklistických webech vidět v poslední době množící se zprávy o srážkách cyklistů s často bezohlednými řidiči aut. A řada z nich končí velmi tragicky.

Jako třeba ta poslední, kdy v sobotu 1. února dopoledne zemřel po střetu s autem teprve osmnáctiletý britský cyklistický talent. Aidan Worden byl národním šampionem v časovce na 25 mil. Vozidlo jej srazilo při tréninku s pár kamarády. Ačkoliv se jej přivolaná záchranka snažila zachránit, mladík zemřel na místě nehody. Po jejích příčinách a podrobnostech místní policie pátrá a vyzvala ke spolupráci i případné svědky z okolních domů.

V tom samém týdnu srazil na Mallorce řidič hned šestici dráhových cyklistů z Německa, kteří trénovali při svém zimním kempu v teple. V tomto případě někteří utrpěli zlomeniny a nepříjemná zranění, která naštěstí nebyla život ohrožující.

Roli hraje i počasí

Podle několika zdrojů měl řidič auta 89 let a cyklisty přehlédl. „Nemyslím si, že je to dané jen sezonou podzim/zima, ale spíš je to celkově takový disrespekt,“ říká k tomu Nicole Růžičková z autoškoly Baumruk, která spolupracuje s iniciativou Dám respekt. Ta se zaměřuje na bezpečnost cyklistů na silnicích.

Současně ale Růžičková připouští, že zhoršená viditelnost v těchto měsících v určitých částech Evropy může k podobným incidentům vést. „Záleží na okolnostech, zda jeli za šera nebo za bílého dne. Když pak cyklista nemá reflexní materiály, je to problém. Už jen díky nim, a nemusí to být jen odrazky, ale i reflexní materiály na oblečení, je pro motoristu viditelnějším z dálky. V tuhle roční dobu v tom může hrát roli počasí. Je totiž otázka, na jakou vzdálenost řidič cyklistu zaregistruje. Pokud pojedete stovkou a uvidíte cyklistu na 30 metrů, tak auto nezastavíte,“ upozorňuje Růžičková.

Jako velmi nebezpečný faktor vidí jednatelka autoškoly předjíždění. „Řidiči předjíždí tam, kde nemají. Také jezdím na kole a mně se třeba stalo, že jsem jela po silnici a začalo předjíždět auto před horizontem v protisměru přes plnou čáru. Auto mě nemohlo vidět, já jsem byla dole za horizontem,“ uvádí příklad.

A právě nebezpečné předjíždění stálo za smrtí devatenáctileté Sary Pifferové z Itálie. Tu nedaleko Trenta srazil řidič auta z protisměru, které na rovné silnici předjíždělo jiný vůz. Pifferová trénovala se svým bratrem, který jel před ní. Řidič auta údajně kvůli slunci ani jednoho cyklistu neviděl. Christian Piffer utrpěl jen lehká zranění.

Kolizím se nevyhýbají ani hvězdy

„Slyšel jsem hluk, ohlédl se a pak běžel za sestrou, ale nemohl jsem už nic dělat,“ popisoval Christian. „Nejdřív jsem měl na řidiče vztek, ale pak jsem viděl, že jsou vyděšení a stydí se,“ dodal. K nehodě promluvila i matka Pifferové. „Vždycky když šla ven trénovat, říkala jsem jí, aby byla opatrná. Odpověděla: Ti druzí musí být opatrní vůči nám cyklistům, protože nechápou, jaké riziko podstupují.“

A nejde jen o předjíždění mužů a žen na kolech. Kolize s auty se nevyhýbají ani těm největším cyklistickým hvězdám. Na začátku prosince se zranil dvojnásobný olympijský šampion Remco Evenepoel při tréninku doma v Belgii. K nehodě došlo tak, že se cyklista už nestihl vyhnout dveřím poštovního auta, které nepozorný řidič otevřel těsně před ním.

„Dám respekt radí takzvaný holandský chvat, kdy dveře máte otvírat pravou rukou, máte se celí otáčet, abyste viděli, co se děje. Nebo minimálně se koukli do zrcátek, abyste měli přehled, když otvíráte dveře,“ říká Růžičková.

Tak jako se musí chovat ohleduplně řidiči aut, a zbytečně neriskovat, platí však totéž i pro cyklisty. Protože ne vždy je na vině jen auto.