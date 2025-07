Slavia to schytává za gól, který by vyčítali i žáčkům: Namistrovaní mistři

Titul brali s 16bodovým náskokem. V přípravě vyhráli všechny zápasy. I proto asi slávistům na začátku nové sezony chybí pokora. Komicky na to doplatili při domácí plichtě 2:2 s Hradcem Králové.

Zvlášť úvodní inkasovaný gól ukázal až nabubřelou bohorovnost mistrů. Oscar lajdácky přihrával a pak i Holeš přestal trestuhodně hrát v domnění, že je balon v autu... „Tušil jsem, že to Holeš za mnou vypustil. Ale nevěděl jsem, co dělá Ogbu, který běžel do brány, místo aby mě křižoval. Byl jsem úplně sám, ani ne sprintem jsem si vedl míč na penaltu, kde jsem vystřelil a dal gól,“ koulel nevěřícně očima hradecký střelec Sojka. Za takovou laxnost by totiž dostali céres i žáčci!

Jasný aut?

Pochvalu si naopak zaslouží pomezní sudí Kříž, jenž se nezachoval alibisticky a navzdory zdvihnutým pažím Oscara, Holeše a dalších slávistů svůj praporek ve vyprodaném Edenu nezvedl. Míč byl totiž podle všeho skutečně ještě ve hře, byť si tedy sešívaní mysleli opak.

„Viděl jsem jasný aut, reflexivně jsem přestal hrát. Čekal jsem, že VAR pak situaci vrátí. Kdyby to tak ale bylo, na videu by to viděli. Moje chyba,“ sypal si po utkání popel na hlavu aspoň Holeš. To trenér Trpišovský se i na pozápasové tiskovce přikláněl k autu. „Mezeru mezi míčem a lajnou jsem tam viděl. A všimněte si, že i Sojka na chvíli přestal hrát!“ ukazoval.

Zpátky na zem

Tahle situace (byť byla nejvýraznější) ovšem nebyla v nedělním večeru ojedinělá. Trapné výkony nepředvedli jen Holeš s Oscarem, ale i další opory Provod, Chytil či Douděra. Jako by se už viděli, jak na podzim budou v Lize mistrů prohánět hvězdy Realu, Liverpoolu nebo Bayernu. A místo toho je na zadek posadili hned v prvním českém kole »Votroci«!