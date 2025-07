Jak si vedly ligové posily: snový debut, mladší verze Matějovského či „plzeňský Zelený“

obránce, 33 let

odehrané minuty: 90

bilance: 0+1

Dodal přesně to, co trenéru Priskemu nabízel. Byl na pravé straně poctivý, dřel dozadu, Uchennu nenechal ve štychu. Nakonec odstartoval obnovené letenské angažmá asistencí. Ve druhé půli našel přesným centrem na přední tyči Kuchtu. Stejnému hráči předložil míč do vyložené šance poté, co přešel přes bránícího Součka. Prožil slušný ligový návrat.