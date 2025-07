Vyprodanou Doosan Arenu bavili, jenže co z toho, když balon ani jednou neskončil v síti. Důležitý vstup do evropského kvalifikačního léta naopak Plzni zkomplikoval život. Viktoria v úvodním zápase druhého předkola Ligy mistrů prohrála se Servette Ženeva 0:1, za týden ve Švýcarsku bude dohánět jednogólové manko. Rozhodla situace ze třinácté minuty, kdy využil otevřené defenzivy slovenský reprezentant Samuel Mráz. Viktoria si hlavně v závěru vytvořila spoustu šancí, žádnou ale neproměnila.

Předzápasové vystoupení legendární kapely Lucie, hlasitý pochod fanoušků ke stadionu, nový hybridní trávník, nové dresy. Viktoria vstup do pohárové Evropy všemožně vyšperkovala, na hřišti ale nechala radost soupeři. Důležitý vstupní duel do kvalifikace Ligy mistrů se švýcarským vicemistrem měla herně pod kontrolou, několikrát sahala po gólu, jenže výsledek je za nula.

Viktoria padla 0:1, místo domácího skotačení přišel hned v úvodu zápasu nečekaný a nakonec vítězný úder na druhé straně. Servette stačila jediná pořádná šance. Do prostoru, který nepokryl stoper Svetozar Markovič, si ve třinácté minutě naběhl slovenský útočník Samuel Mráz a po rychlé přímočaré akci a přesné střele otevřel skóre.

Trenéři na plzeňské lavičce se mohli uvztekat, gólová akce vznikla z volného středu hřiště, kde plzeňští zaspali. Situace zmrazila domácí snažení o co nejlepší výsledek do odvety, která se hraje příští týden v Ženevě.

Přitom Viktoria diktovala tempo. Držela balon, dostávala se do tlaku. Šance ale končily ofsajdem (Adu na začátku druhé půle), slabým zakončením (Adu v úvodu utkání), nepřesnostmi (Šulc, Vydra), břevnem (Jemelka), hlavičkou těsně vedle či střelou nad (Durosinmi), zákroky vysokého gólmana Joela Malliho (Memič, Kabongo), vykopnutím z prázdné brány (Panoš, Durosinmi). Hlavně ke konci zápasu a po příchodu čerstvých hráčů Plzeň svého soupeře vařila, ale bez kýženého efektu.

Gól nepadl, Plzeň půjde do odvety ve Švýcarsku (za týden ve středu) v nepříjemné situaci. Ačkoliv vstupovala do druhého předkola v roli favorita, na půdě soupeře musí dotahovat. Což nebude nic snadného – Švýcaři si odvezli přesně to, co chtěli. Jedna gólová střela mužstvu vzhledem k vývoji utkání bohatě stačila.

Naopak domácí vystoupení lze přejmenovat na festival zahozených šancí, v závěrečné pasáži a dlouhém nastavení mohli domácí skórovat klidně čtyřikrát. Vstup do sezony je přitom pro Plzeň klíčový, což všichni dobře vědí.

Viktoria bude za týden bojovat u udržení naděje na účast v ligové fázi Ligy mistrů, postupem přes Servette by si zároveň zajistila minimálně podzimní Konferenční ligu.