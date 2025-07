Dva obři spí, jeden je vzhůru. Kteří hráči „S“ propadli a co musí TOP čtyřka změnit?

Výsledek prvního zápasu: Hradec Králové 2:2 (doma)

SESTŘIH utkání ZDE>>>

Celkový dojem: 5

Proč tým zklamal

Protože Trpišovského parta byla ještě přesycená opulentními mistrovskými hody. Kdyby jí totiž kručelo v žaludku jako v minulém ročníku po třech netitulových sezonách v řadě, Hradec by zašlapala do země. Hlad měl jen Vasil Kušej, před gólem na 2:1 i Christos Zafeiris. Bez maximálního zaujetí kupíte chyby, vršíte ztráty, nesoustředíte se na klíčové momenty. To vše Slavii brzdilo. Vrcholem byl Holešův zkrat plynoucí z nedbalosti.

Jak si vedly posily

Trenérský štáb vystavěl základní sestavu bez importů, až v druhém poločase dostal výrazný prostor Michal Sadílek. Na první dobrou ukázal precizní vnímání hry, díky vrozené herní inteligenci ihned pochopil záměry Trpišovského, sebral několik druhých míčů a popohnal Slavii do silného tlaku. Slušná práce! Daiki Hašioka hrál s nastavením deset minut, dostal se k zakončení hlavou. Nebylo by překvapením, kdyby proti Bohemians vyběhl od začátku.

Kdo nepřesvědčil

Mojmír Chytil (na snímku) měl jedinečnou šanci přesvědčit trenérský štáb, že se může na špici sestavy točit s Tomášem Chorým. Výsledek? Ze hřiště odcházel v 54. minutě za stavu 0:1 a s třemi zahozenými možnostmi. Jedna byla doslova tutová. Důvěra v Chytila se ve Slavii znovu o něco snížila. Pokud bude Chorý zdravotně v pořádku, není pochyb, že bude v základu. Možná je to krutý pohled na situaci, ale útočníkovou vizitkou jsou čísla. Mnohem víc se čeká od Oscara.

Trenérův podíl na výsledku

Postavil sehranou mistrovskou sestavu, ale zkraje druhé půle ji musel zbourat. Udivil tah s posunutím Oscara na levého beka, aby ve středu pole uvolnil místo Sadílkovi. Záměr vyšel jen z poloviny, přínos Liberijce je vlevo sotva poloviční. Bude extrémně zajímavé sledovat, jak Trpišovský bude dávkovat herní prostor brutálně silné středové formaci, kde na dvě místa jsou čtyři výjimeční hráči (Oscar, Zafeiris, Sadílek, Moses).

Co musí změnit pro další kolo

Přístup. A zase přístup. V ideálním světě měla Slavia o prázdninách drtit jednoho soupeře za druhým a vytvářet si náskok na špici tabulky, jelikož do Ligy mistrů vstoupí až v polovině září. Jenže bez stoprocentního zaujetí to tak hladce nepůjde. Také by mělo dojít k úpravám sestavy. Chorý místo Chytila, Zima za zraněného Ogbua, Sadílek nahoru, Oscar dolů? Co Hašioka? Základy psychologie velí udělat vítr v sestavě, aby hráči pochopili, že základ nemá nikdo garantovaný.