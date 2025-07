Siniaková stále sní o mixu hvězd na US Open: Vydupala si naději!

Pořadatelé tenisového US Open se rozhodli změnit letitou tradici a z turnaje v mixu udělat exhibiční taškařici. Plnou singlových hvězd. Jenže specialisté na čtyřhru zůstali na ocet! Včetně Kateřiny Siniakové (29), která se pustila do boje!

Je královnou deblu, světovou jedničkou, vítězkou Wimbledonu v mixu. V osmičce přímo nasazených dvojic přesto nefiguruje. Turnaj smíšených párů se totiž v New Yorku bude hrát nezvykle už během kvalifikace. A organizátoři v něm upřednostňují hvězdy singlu, podle jejichž žebříčku páry nasazují! „Hanba!“ čílila se zprvu skeptická Siniaková.

Žádá o zelenou

Avšak zprvu skeptická Siniaková se hvězdně obsazeného klání nehodlá vzdát. „Nakonec jsem požádala o volnou kartu,“ řekla televizi Canal+ Sport a dodala: „Se světovou deblovou jedničkou z mužské strany.“ S Marcelem Arevalem (34) ze Salvadoru teď skutečně figuruje mezi pětadvaceti přihlášenými dvojičkami.

Byl by hřích to v pozici Kateřiny nezkusit. A byl by diletantismus, kdyby jí mocipáni z posledního grandslamu sezony mezi startující nezařadili. Zda se ale turnaje opravdu zúčastní, je teprve ve hvězdách. „Pokud se hraje na grandslamu mix, kdy se dvě světové jedničky ve čtyřhře nedostanou do turnaje, tak k tomu asi není, co říct,“ uzavřela Siniaková, jež si v boji s nespravedlností vydupala naději.