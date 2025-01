Podvedená Siniaková v grandslamové Austrálii: Macháče ignoruje, Emmu zdraví

as

Autor: as

Zradil jsi mě, neznám tě! Tenistka Kateřina Siniaková (28) při setkáních v Austrálii ignorovala bývalého snoubence Tomáše Macháče (24). A jak to má s jeho novou láskou, slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou (30)?

Dvakrát to s ním zkusila, teď je ten vztah mrtvý. Naprosto! Poté, co se Siniaková loni v létě po třech a půl letech s Macháčem rozešla a vrátila mu zásnubní prstýnek, podlehla po zlaté olympiádě jeho naléhání a znovu se dali do kupy.

Jenže na začátku prosince ji zničehonic poslal k vodě, ba co víc, dodatečně zjistila, že ji podváděl... Nebyli spolu na Vánoce, zrušili společnou silvestrovskou oslavu. Potkali se až v grandslamovém Melbourne.

„Katka ho ignoruje, nebaví se s ním. Vždyť jí lhal do očí!“ řekl Blesku její blízký kamarád. Zato k Emmě, vítězce hudební talentové soutěže Česko Slovenská SuperStar z roku 2015, prý žádnou zášť necítí. „Potkala ji ve výtahu a slušně ji pozdravila. Nebude zase dělat úplně zle.“

Odletěl domů

Už budou mít klid. Zatímco nejlepší deblistka světa Siniaková v grandslamové Austrálii pokračuje a ve čtyřhře postoupila s Američankou Townsendovou už do čtvrtfinále, Macháč včera v deblu dohrál a letí domů. Na přelomu ledna a února jej čeká v Ostravě-Porubě daviscupový duel s Jižní Koreou. Jak na něj asi budou reagovat fanoušci?