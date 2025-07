Reportérku Kubíčkovou odstavila televize Oneplay od hokeje: Komu vadila?

Říká se, že co se stane v kabině, zůstane tam. V případě všímavé reportérky Oneplay Sport Terezy Kubíčkové (41) platí, co se stane mimo led, jí rozhodně neunikne. Jenže teď zjistila, že troubit to do světa na sociálních sítích, se nevyplácí...

Primárně hokejová reportérka má na obrazovkách Oneplay se sportem na ledě utrum! Nově se bude plně soustředit pouze na fotbalové přenosy, jak informovala o změnách na novou sezonu sama televize. Podle informací iDnes.cz jsou však důvodem již dřívější stížnosti samotných extraligových klubů na její práci. K tématu se však Kubíčková, jež na Oneplay (dříve O2 TV) pracuje od roku 2018, nesmí vyjadřovat.

Slyšela jsem, viděla jsem

Co konkrétně asociaci profesionálních klubů (APK) vadilo? Jedním z důvodů měl být moment z letošního play off, kdy jsou celky o to citlivější na jakékoli nadbytečné zveřejňování zpráv.

Kubíčková vynesla zákulisní informace, které akorát dále rozdmýchávaly emoce: „Nevím, jestli je horší vidět nehybného Lukáše Sedláka na ledě, nebo slyšet Martina Pláňka v útrobách v emocích křičet, že to nebyl faul a že dostal pět plus do konce jen proto, že je to Sedlák a že leží,“ vyťukala na sít X.com během semifinálové série mezi Hradcem a Pardubicemi Tereza, jejíž náplní práce je právě reportování aktuálních zpráv z místa pro veřejnost.

Avšak shledala se spíše s kritikou nejen na sítích, ale také od klubů a nyní evidentně i od nadřízených. Za svým statusem si ale nadále stojí a hájí se: „Bylo to při odchodu z ledu a slyšelo to x dalších lidí. Vynášení informací vypadá opravdu jinak. Já jen chtěla, aby tahle situace vedla k tomu, že k sobě budou mít soupeři větší respekt,“ hájila se dříve.