Šokující zážitky reportérky Kubíčkové: Krvavý útok fanoušků a rána do prsu!

Práce televizní reportérky se obvykle nenachází na předních příčkách nejrizikovějších zaměstnání. Pro Terezu Kubíčkovou (39) to tak úplně neplatí, o zdraví jí šlo hned dvakrát!

Máma sedmiletého Ondry zažila hodně krušný pracovní duben. „Prý se v play off na zranění a nemoci nehledí… Potvrzuji! Od startu vyřazovacích bojů jsem prošla zánětem průdušek, zranění obou kolen po napadení, spálovou angínou a parádou po zásahu pukem. Hokej je sport pro tvrdý chlapy. A pro tvrdý holky," napsala na sociální sítě. Jak se to všechno seběhlo?

Kolena od krve

Začalo to při pohárovém fotbalovém semifi nále mezi Slavií a Bohemians. Nebo spíš až po něm. „Na parkovišti dlouho po zápase mi byl nabídnut špás od dvou přiopilých chlapců. Odmítla jsem, odcházela k autu a výsledek je na fotce,“ vysvětlila do krve rozedřená kolena.

Útočníci (ani jeden neměl klubové barvy) utekli, když šel kolem pán se psem. Policii ale Kubíčková nevolala. „Kamery tam nejsou, oni utekli, bylo by to bez šance. A už je to skoro dobrý,“ dodala.

Už vybledla

Černá série drsné holky pokračovala na hokejové baráži ve Zlíně. Kubíčková zrovna stála u domácí střídačky, když dostala pukem přímo do levého ňadra. „Hrozná šleha. Ale ještě mě to trefilo dobře. Jít to kus výš, tak pár měsíců jím mixovanou stravu brčkem a moc si nepokecám,“ oddechla si.

Hráči Zlína se k ní okamžitě seběhli, modřinu jí obstříkl a zaledoval doktor. A kdo má onen projektil na svědomí? „Ráda bych někoho práskla, ale vím jen to, že to byl někdo z Kladna, takže není na kom bolestné vymáhat. Myslím, že to ani nepostřehli,“ vysvětlila. „Ale naštěstí jsem už vybledla,“ směje se.