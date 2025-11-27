Předplatné

Video placeholder
Haná přeje devítkám: návrat krále Klimenta, co s Vašulínem? A mohli by ti dva hrát spolu? • Zdroj: iSport.cz
Daniel Vašulín slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Daniel Vašulín se trefil do sítě Pardubic
Olomoucký kanonýr Jan Kliment
Olomoucký kanonýr Jan Kliment
Olomoucký střelec Jan Kliment
TV iSport
Chance Liga
Chance Liga

„Pokud máte v popisu práce střílet góly a tak nějak sháníte angažmá, měli byste chtít hrát během podzimu v Olomouci,“ říká v úvodu nového dílu pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Své o tom totiž vědí Mojmír Chytil, Lukáš Juliš, Jan Kliment – a naposled Daniel Vašulín. Dva posledně jmenovaní chytili takřka životní formu právě během svého působení na Hané – jejich srovnání na základě dat nový iSkaut nabízí. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

  • V čem jsou si podobní a který z nich má v čem navrch?
  • Jak je na tom po zranění Kliment?
  • Co bude v Plzni s Vašulínem?
  • Mohli by ti dva vlastně hrát spolu?
  • A co další devítky v české lize?

Kompletní díl iSkauta sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

