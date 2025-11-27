Rivalka Ledecké má po sezoně. Gutová-Behramiová si vážně poranila koleno, ukončí kariéru?
Švýcarská lyžařská hvězda Lara Gutová-Behramiová přijde kvůli vážnému zranění kolena o zbytek olympijské sezony, jež měla být její poslední. V Itálii měla pod pěti kruhy obhajovat zlato v superobřím slalomu a bronz v obřím slalomu z Pekingu. Švýcarský svaz v dnešním prohlášení uvedl, že o případném konci kariéry se čtyřiatřicetiletá lyžařka rozhodne až později.
Gutová-Behramiová se zranila minulý týden při pádu v tréninku na závody Světového poháru v Copper Mountain. Vyšetření po návratu ze Spojených států potvrdilo vážnost zranění: v levém kolenu má přetržený přední zkřížený vaz a vnitřní postranní vaz a meniskus.
Následovat bude operace a dlouhá rehabilitace, která jednu z velkých soupeřek Ester Ledecké připraví o zbytek sezony. Do ní Gutová-Behramiová vstoupila před měsícem třetím místem v zahajovacím obřím slalomu v Söldenu.
„Příští měsíce jsem si představovala úplně jinak a moc jsem se na další sezonu těšila,“ uvedla Gutová-Behramiová, jež se ke svému zranění v prohlášení postavila věcně: „V nedávné době jsme v našem sportu zažili dramatické události, smrtelné úrazy mladých lyžařů a lyžařek. Jsem toho názoru, že zranění kolena, ať už sebekomplikovanější, se nedá označit za tragédii.“
O rozhodnutí ukončit po sezoně 2025/26 kariéru informovala držitelka 12 medailí z OH a MS, z toho tří zlatých, letos v červnu. Po novém vývoji situace nechává svou sportovní budoucnost otevřenou. „Mým cílem je plně se vyléčit ze zranění a pak se vrátit ke svým plným schopnostem. Až potom budu vědět, co má pro mě budoucnost připraveno,“ uvedla Gutová-Behramiová.
Jedna z nejlepších lyžařek historie vyhrála 48 závodů Světového poháru. Dvakrát ovládla celkové pořadí a třikrát byla druhá, k tomu má sedm malých křišťálových glóbů včetně rekordních šesti v superobřím slalomu. Během kariéry už zažila několik vážných zranění: v roce 2009 si při pádu v tréninku poranila kyčel a přišla o celou sezonu, v únoru 2017 podstoupila operaci přetrženého kolenního vazu.