Hertl dalším hattrickem pomohl k výhře nad Detroitem. Skóroval i Nečas, Boston padl s nejhorším

Hertl navázal na hattrick z 10. března při prohře 5:6 s Los Angeles a celkově si v zámořské lize připsal osmý tříbrankový zápas. V historické tabulce českých hráčů se na čtvrtém místě vyrovnal Patriku Eliášovi, před nimi jsou jen Miroslav Fryčer (9), Jaromír Jágr (15) a David Pastrňák (18).

Na hranici 30 branek Hertl dosáhl potřetí v kariéře, jeho maximem je 35 zásahů z ročníku 2018/2019. V tomto ročníku je bývalý hráč San Jose druhým nejlepším českým střelcem, víc gólů dal pouze bostonský Pastrňák s 34 brankami.

Gólově se prosadil také útočník Martin Nečas, který Coloradu pomohl na ledě Montrealu k výhře 5:4 po samostatných nájezdech. Bod za přihrávku si při domácí výhře 4:1 nad Chicagem připsal Radek Faksa.

Dařilo se českým brankářům. David Rittich dovedl Los Angeles k vysoké výhře nad Carolinou 7:2, Daniel Vladař slavil s Calgary zisk bodu navíc za výhru 4:3 v prodloužení nad New York Islanders a Karel Vejmelka udržel v přestřelce s Tampou Bay výhru pro Utah 6:4. Neuspěl pouze Vítek Vaněček, který v brance Floridy musel strávit porážku s Washingtonem 3:6.

Vegas vstoupilo do utkání důrazně a po prvních dvaceti minutách vedlo už 3:1 i díky dvěma Hertlovým trefám. Nejdříve si v 12. minutě při početní převaze chytře sjel k brankovišti, kam dostal přihrávku od Marka Stonea a srovnal na 1:1. O pět minut později tečoval tvrdou střelu od modré čáry z hole Braydena McNabba mezi nohy brankáře Red Wings Cama Talbota. Hattrick zkompletoval před polovinou utkání, znovu v přesilové hře a byla to akce se Stonem jako přes kopírák.

„Pokud vstřelíte hattrick a zároveň vyhrajete zápas, je to mnohem lepší, než když jsme naposledy prohráli,“ řekl jednatřicetiletý Hertl. „Šlo ale o týmový úspěch. Všechny čtyři lajny dnes hrály dobře, a v tom musíme pokračovat.“

Brankář Red Wings Petr Mrázek v utkání nechytal, nebyl ani zapsán na soupisku jako náhradník.

U předchozího hattricku odchovance pražské Slavie Hertla proti Los Angeles stál tehdy v jeho kleci krajan David Rittich. Od té doby se Rittich do branky Kings nepodíval ani jednou a vynechal pět zápasu. Možnost znovu nastoupit dostal zase až v sobotu proti Carolině. Navzdory jednozančnému výsledku byli střelecky mnohem aktivnější hokejisté Hurricanes, kteří na českého brankáře vyslali 36 střel, z nichž inkasoval jen dvakrát a měl úspěšnost zákroků 94,4 procenta. Zaznamenal tak svou čtrnáctou výhru v ročníku a zároveň pomohl přetrhnout vítěznou sérii Caroliny, která předtím slavila osmkrát v řadě. Kings vyhráli posedmé z posledních osmi utkání.

Nečas ve vypjatém zápase v Montrealu poslal Avalanche při přesilové hře v čase 25:24 už do tříbrankového vedení 3:0. Stál osamocený a připraven u pravé tyče brankáře Canadiens Sama Montembeaulta, kde ho našel přihrávkou Jonathan Drouin. Pro Nečase to byl 24. gól v ročníku. Montrealu se i díky dvěma trefám slovenského útočníka Juraje Slafkovského podařilo srovnat na 4:4 a poslat zápas do prodloužení. To nerozhodlo a v samostatných nájezdech bylo úspěšnější Colorado, jehož vítěznou branku si ve čtvrté sérii připsal Brock Nelson.

Jubilejní desátou výhru v aktuálním ročníku NHL slavil sedmadvacetiletý gólman Calgary Vladař. Ten proti domácím Islanders čelil 29 střelám a inkasoval třikrát. Ostrované necelé tři minuty před koncem vedli 3:2, v čase 57:38 však vyrovnal jednatřicetiletý Jonathan Huberdeau a šlo se do nastavení. O bodu navíc pro Flames rozhodl střelou z kruhu Nazem Kadri. Kanadské mužstvo zvítězilo potřetí za sebou a v Západní konferenci mu patří devátá pozice.

Za Calgary se v zápase dvakrát prosadil dvaadvacetiletý Matt Coronato. „Hraje si tak, jako by byl někde u sebe doma na dvorku,“ řekl o něm Vladař. „Ví, jak vyzrát na brankáře, což je pro něj skvělé. Všichni jsou za něj šťastní. Měl na tribuně celou svou rodinu a bylo pro něj fantastické, že jí ukázal, jak dobrým je hráčem.“

Vejmelka byl v Tampě úspěšnější v minisouboji s gólmanem Lightning Brandonem Halversonem, který nastoupil do utkání NHL poprvé od ročníku 2017/18, kdy odchytal jeden zápas za Rangers. Český brankář inkasoval čtyřikrát. O výhře mužstva ze Salt Lake City rozhodli shodně dvěma góly dvacetiletý Logan Cooley a Alexander Kerfoot. Utah je na západě jedenáctý, Tampa Bay ve Východní konferenci pátá.

Potřetí od přestupu ze San Jose se postavil mezi tři tyče obhájců Stanley Cupu z Floridy Vítek Vaněček. A byl to z jeho pohledu smolný zápas, v němž inkasoval z 31 střel šestkrát. Pětkrát to na něj zkoušel i ruský kanonýr Alexandr Ovečkin, ten se však střelecky neprosadil a zapsal si jen dvě asistence. K překonání absolutního střeleckého rekordu NHL Wayna Gretzkého (894) mu stále chybí sedm branek. Díky vítězství ale Capitals kralují celé NHL se 102 body, Winnipeg jich má 100.

Faksa si svou devátou asistenci v sezoně připsal u vítězného gólu Blues. V čase 37:20 našel z levé strany před brankou úplně volného Alexeje Toropčenka, jenž neměl problém poradit si v souboji jeden na jednoho s brankářem Chicaga Arvidem Söderblomem a navýšit průběžné vedení domácího týmu na 2:0. Ještě před koncem druhé třetiny vystřelil pro Blackhawks kontaktní branku Ilja Michejev. Jenže po trefách Nathana Walkera a Zacharyho Bolduca z posledního dějství vyhrálo St. Louis popáté v řadě, naopak Chicago má sérii sedmi porážek za sebou.

Trápící se Boston prohrál na ledě posledního San Jose 1:3. Nepomohlo ani pět střeleckých pokusů autora vítězné branky z finálového utkání loňského mistrovství světa Davida Pastrňáka. Bruins nezvítězili už popáté za sebou a na Východě jsou třináctí. V zápase si dva body (0+2) zapsala jednička loňského draftu Macklin Celebrini, který má na kontě v nováčkovské sezoně už 52 bodů (21+31).

Výsledky NHL

NY Rangers - Vancouver 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Branky: 42. a 56. Brodzinski, 53. a 60. Miller, 32. Fox - 12. Joshua, 52. O'Connor, 56. Boeser. Střely na branku: 12:39. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Brodzinski, 2. Šesťorkin, 3. Miller (všichni NY Rangers).

Minnesota - Buffalo 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky: 21. Rossi, 26. Brazeau, 29. Zuccarello, 60. Gaudreau - 47. Peterka. Střely na branku: 21:21. Diváci: 18.379. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Gustavssson, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).

Dallas - Philadelphia 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 7. a 61. Harley, 9. Lindell - 34. Konecny, 39. Poehling. Střely na branku: 19:24. Diváci: 18.532. 1. Harley (Dallas), 2. Konecny (Philadelphia), 3. Lindell (Dallas).

St. Louis - Chicago 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 36. Thomas, 38. Toropčenko (Faksa), 42. Walker, 48. Bolduc - 40. Michejev. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Maroon (Chicago), 2. Toropčenko, 3. Walker (oba St. Louis).

NY Islanders - Calgary 3:4 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 11. Horvat, 18. Gatcomb, 58. MacLean - 1. a 27. Coronato, 58. Huberdeau, 64. Kadri. Střely na branku: 29:35. Daniel Vladař odchytal za Calgary 63:46 minut, z 29 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 89,7 procent. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Coronato, 3. Kadri (všichni Calgary).

Los Angeles - Carolina 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Branky: 4. Kempe, 15. Kopitar, 20. Kuzmenko, 26. Moore, 27. Jeannot, 29. Byfield, 59. Fiala - 35. Orlov, 59. Jankowski. Střely na branku: 25:36. David Rittich odchytal za Los Angeles celé utkání, z 36 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 94,4 procent. Diváci: 1. Kuzmenko, 2. Kopitar, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Washington - Florida 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)

Branky: 4. McMichael, 13. Carlson, 15. Beauvillier, 21. Wilson, 21. D. Strome, 26. Mangiapane - 7. Bennett, 14. S. Jones, 16. Gadjovich. Střely na branku: 31:36. Vítek Vaněček odchytal za Floridu celé utkání, z 31 střel inkasoval šestkrát a úspěšnost zákroků měl 80,6 procent. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. McMichael, 2. Wilson, 3. Feherváry (všichni Washington).

Utah - Tampa Bay 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Branky: 18. L. a 38. Cooley, 26. a 60. Kerfoot, 7. Doan, 42. Schmaltz - 19. a 43. Point, 26. Cirelli, 38. Guentzel. Střely na branku: 25:26. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 26 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 84,6 procent. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. L. Cooley, 2. Schmaltz, 3. Kerfoot (všichni Utah).

Montreal - Colorado 4:5 po sam. nájezdech (0:2, 1:1, 3:1 - 0:0)

Branky: 26. a 50. Slafkovský, 50. J. Roy, 54. Dvorak - 44. a rozh. náj. Nelson, 8. Malinski, 11. R. Lindgren, 26. Nečas. Střely na branku: 29:37. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Nelson, 3. Nečas (oba Colorado).

New Jersey - Ottawa 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky: 28. Hischier, 60. Haula - 25. B. Tkachuk, 25. Batherson, 29. Perron. Střely na branku: 27:19. Diváci: 16. 514. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Ullmark, 3. Sanderson (všichni Ottawa).

Nashville - Toronto 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky: 40. a 60. F. Forsberg, 22. Bunting, 30. Bellows, 51. Evangelista - 10. Tavares, 14. Marner. Střely na branku: 32:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Evangelista, 2. Svečkov, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Vegas - Detroit 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky: 12., 17. a 29. Hertl, 20. N. Roy, 28. Stone, 58. Eichel - 5. Raymond, 22. Kane, 50. DeBrincat. Střely na branku: 36:31. Diváci: 18.348. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Eichel, 3. Stone (všichni Vegas).

Edmonton - Seattle 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Branky: 24., 39. a 58. Nugent-Hopkins, 15. Henrique, 33. J. Skinner - 16. a 28. Kakko, 46. Burakovsky, 58. Schwartz. Střely na branku: 29:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins (Edmonton), 2. Kakko (Seattle), 3. J. Skinner (Edmonton)

San Jose - Boston 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 23. Eklund, 57. Lucas Carlsson, 60. Goodrow - 37. Mittelstadt. Střely na branku: 21:23. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Lucas Carlsson, 2. Georgijev (oba San Jose), 3. Korpisalo (Boston)

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 70 38 10 4 0 18 243:165 100 2 Dallas 69 35 9 4 0 21 234:182 92 3 Vegas 69 38 3 8 0 20 233:188 90 4 Colorado 71 36 7 3 0 25 239:204 89 5 Edmonton 70 30 11 5 0 24 229:203 87 6 Kings 68 33 5 9 0 21 196:175 85 7 Minnesota 70 32 8 5 0 25 195:196 85 8 St. Louis 71 26 10 7 0 28 214:207 79 9 Calgary 69 26 7 11 0 25 182:203 77 10 Vancouver 70 25 7 12 0 26 197:214 76 11 Utah 70 24 8 11 0 27 202:211 75 12 Anaheim 69 22 8 8 0 31 186:216 68 13 Seattle Kraken 71 24 6 5 0 36 213:232 65 14 Nashville 69 22 4 8 0 35 178:224 60 15 Chicago 70 17 3 9 0 41 186:250 49 16 San Jose 70 14 5 9 0 42 182:259 47