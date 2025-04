Skvělý Nečas! 11 sekund před koncem nasměroval Colorado k výhře. Hronek u výprasku, Kämpf se zranil

Gól Martina Nečase posunul hokejisty Colorada do prodloužení a český útočník tak přispěl k následné výhře nad Chicagem 3:2 po nájezdech. David Kämpf nedohrál utkání za Toronto kvůli zranění. Ruský kanonýr Alexander Ovečkin se gólem proti Carolině opět přiblížil překonání střeleckého rekordu NHL, Washington ale prohrál 1:5.

Nečas bodoval po dvou individuálně neproduktivních utkáních. Blackhawks v utkání sice dlouho vedli 2:0 poté, co se střelecky prosadili Ilja Michejev a Connor Murphy. V poslední třetině však vrátil Avalanche naděje na vítězství 29. gólem v sezoně produktivní obránce Cale Makar a jedenáct sekund před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře poslal zápas do prodloužení právě Nečas. To ale nerozhodlo a v samostatných nájezdech vystřelil bod navíc pro Avalanche v třetí sérii Arrturi Lehkonen.

Hokejisté Caroliny rozstříleli lídra Východní konference Washington 5:1. Dvakrát se za Hurricanes prosadil jednadvacetiletý Jackson Blake a pomohl svému týmu k jistotě postupu do vyřazovacích bojů. Carolina se přidala právě k Washingtonu, který už měl na východě zaručenou účast v play off, a Torontu.

Jedinou branku Capitals dal v čase 39:25 při přesilové hře pět na tři svou typickou dělovkou od modré čáry z levé strany ruský útočník Ovečkin. Ten tak v NHL dosáhl na metu 892 branek a na překonání absolutního střeleckého rekordu Waynea Gretzkyho (894) mu chybí už jen tři góly. Do konce základní části sezony Washingtonu zbývá ještě sedm zápasů.

I hráči Maple Leafs s českým reprezentantem David Kämpfem si v nočním utkání pojistili start v play off, když mezi domácími mantinely ve vypjaté bitvě vyzráli na obhájce Stanley Cupu z Floridy 3:2. Český mistr světa z Prahy však utkání nedohrál, do třetí třetiny nenastoupil kvůli zranění v horní části těla.

Panthers sice v úvodu druhé třetiny poslal do vedení Švéd Gustav Forsling, jenže po gólech Johna Tavarese, Mitchella Marnera a Matthewa Kniese vedl kanadský tým v 56. minutě o dvě branky. Kontaktní trefu Floridy zařídil při přesilové hře tři minuty před koncem svým 37. gólem v sezoně Sam Reinhart. Panthers se ale na víc nezmohli a ve Východní konferenci jsou pátí.

Za Floridu nastoupil po devítizápasové odmlce třiadvacetiletý český forvard Tomáš Nosek. Odehrál necelých deset minut, zblokoval tři střely a hodnocení účasti při vstřelených a inkasovaných brankách měl -1.

Vancouver na domácím ledě utrpěl těžkou porážku se Seattlem 0:5 a vzdalují se mu postupové pozice v Západní konferenci. Na osmé St. Louis ztrácí osm bodů. Canucks bez zraněného Filipa Chytila prohráli už potřetí v řadě. Kanonádu Kraken řídili dvoubodoví Andre Burakovsky, Shane Wright, Jared McCann a Vince Dunn. Odchovanec hradeckého hokeje Filip Hronek odehrál za Vancouver něco přes 22 minut a byl na ledě u čtyř inkasovaných gólů.

Tým New York Rangers udolal v přestřelce hokejisty Minnesoty v prodloužení 5:4 a momentálně má na východě shodně bodů jako osmý Montreal, který drží pozici druhé divoké karty zaručující vyřazovací boje o Stanleyův pohár. Vítěznou branku si v nastaveném čase připsal jednatřicetiletý Vincent Trocheck. Wild prohráli potřetí v řadě a v Západní konferenci jsou nadále sedmí.

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 75 40 11 4 0 20 257:177 106 2 Dallas 74 40 9 4 0 21 254:189 102 3 Vegas 74 42 3 8 0 21 252:198 98 4 Colorado 76 38 8 4 0 26 254:213 96 5 Kings 74 37 5 9 0 23 219:187 93 6 Edmonton 74 31 12 5 0 26 239:217 91 7 St. Louis 76 30 11 7 0 28 231:213 89 8 Minnesota 76 33 8 7 0 28 208:219 89 9 Calgary 74 26 9 12 0 27 194:219 82 10 Vancouver 75 26 8 13 0 28 213:234 81 11 Utah 75 26 8 12 0 29 212:229 80 12 Anaheim 74 23 10 8 0 33 205:233 74 13 Seattle Kraken 76 26 6 6 0 38 229:245 70 14 Nashville 75 23 4 8 0 40 190:245 62 15 Chicago 75 18 3 10 0 44 203:272 52 16 San Jose 74 14 6 10 0 44 193:282 50