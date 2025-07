Svaz lyžařů spouští sbírku pro Novou. Čeká ji nákladná rehabilitace, pomůže i SP v ČR

Nová naposledy stála na lyžích 24. ledna. Právě tehdy v Ga-Pa si při tréninku vážně poranila hlavu. Lékaři v nemocnici v Murnau ji následně několik týdnů udržovali v umělém spánku. Ještě v Německu se česká reprezentantka podrobila třem operacím. Téměř po měsíci od nehody byl povolen její přesun do Česka. Ve Fakultní nemocnici Motol absolvovala další tři operace. Aktuálně se Nová nachází v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde pokračuje v rekonvalescenci.

„Terka právě jede ten nejtěžší závod svého života. Bohužel tentokrát ne na sjezdovce. Odstartovala na klinice v Murnau tím nejdůležitějším, což bylo odhodlání nevzdat to. Už projela spoustu důležitých branek, ale velkou část trati má ještě před sebou,“ uvedla maminka Romana Nová.

Nadační fond Svazu lyžařů ČR nyní zřizuje dobročinnou sbírku, která si klade za cíl pomoci Tereze a její rodině s nákladnou léčbou, a především s návratem do běžného života. Svaz samotný na úvod podpoří sbírku částkou tři sta tisíc korun.

Svaz chce pomoct, a to i během SP

„Lyžování je tím nejkrásnějším sportem, ale zároveň v některých okamžicích dokáže být velmi kruté. Stačí sekunda, která změní život. Taková sekunda na začátku letošního roku potkala i jednu z nás. Tereza Nová je nadále součástí naší rodiny a pro nás jako Svaz lyžařů ČR je samozřejmostí pokusit se jí maximálně pomoci v cestě zpět do běžného života,“ prohlásil prezident SLČR David Trávníček.

Pomoc pro Novou přijde i během chystaného závodu SP ve Špindlerově Mlýně. Tam se sjede ženská smetánka alpského lyžování v technických disciplínách v lednu po třech letech. 24. ledna 2026, tedy přesně rok po nehodě Nové, se ve Špindlerově Mlýně pojede obří slalom žen, den na to si to dámy rozdají ve slalomu.

Pět procent ze zisku na prodaných vstupenkách ze Špindlerova Mlýna půjde právě na pomoc Nové. Pokud by chtěl kdokoliv přispět i jinak libovolnou částkou, může například prostřednictvím bankovního účtu 214973676/0600, případně pomocí QR kódu na fotografii.

Na nákladnou rehabilitaci Terezy Nové můžete přispět i pomocí QR kódu • czech-ski.com

Zprávu o chystané sbírce přijalo nejbližší okolí lyžařky s velkým vděkem. „Kontaktoval mě sportovní ředitel úseku Jan Fiedler, že se Svaz lyžařů ČR chystá něco takového udělat. My za to moc děkujeme,“ ocenil pomocnou ruku životní partner Terezy Nové a bývalý reprezentant v alpském lyžování Ondřej Berndt. „Od září už totiž rehabilitace nebude hrazena státem, takže vybrané peníze Terce pomohou pokrýt náklady na návrat zpět do normálního života,“ vysvětlil.