Šéf Oktagonu Novotný: Boj proti dopingu!
Dopingových hříšníků přibývá i v kleci. Organizace Oktagon ale nesedí v koutě a hodlá udeřit v tomto boji jako první.
Sypou, či nesypou? Na věčnou otázku fanoušků bojových sportů se pokusí najít odpověď organizace Oktagon. Na MMA bijce z klece si posvítí dopingoví komisaři.
„Platíme si za něco, co nám bude kazit byznys, což je jedinečná věc. Děláme to ale pro ty kluky, sport, čistotu a transparentnost,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz promotér Ondřej Novotný (48).
