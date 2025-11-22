Trpišovský: Nebylo to nic extra. Ještě lepší verze Chorase, Chaloupek dost shodil
Statistika nuda, má však skvělé údaje. A jeden český ligový údaj zní: jakmile narazí Jindřich Trpišovský na kouče Bohemians Jaroslava Veselého, vítězství jde vždy na stranu Slavie. Po sobotním triumfu 3:1 v 16. kole Chance Ligy si trenér sešívaných upravil bilanci na devět vítězství z devíti partií. „S Jardou jsme se viděli v Hradci Králové na zápase jednadvacítky, seděli jsme vedle sebe, připomínal mi to,“ usmíval se. Byť vysoký favorit neodehrál příliš dobrý zápas, stejně sebral tři body. Veselý měl zase pech.
Výsledek vypadá jasně, ale tak jednoznačné to nebylo, že?
„Přesně tak. Často žehrám, že někdy nejsme nebezpeční v boxech. Teď nás ale musím pochválit, druhý zápas po sobě jsme byli produktivní. Ve vápnech jsme si šli hladově za góly, naopak jsme uhlídali vlastní box. To byl klíč k vítězství. Jinak to nebylo nic extra. V prvním poločase jsme dělali nevynucené chyby, ale zásluhou produktivity jsme se dostali do vedení. Výkon ale nebyl optimální, v kombinaci s dobrou hrou Bohemky. O poločase jsme změnili rozestavení, upravili výstavbu hry a získali kontrolu nad zápasem. Dlouho jsme nic nevyužili, až pak Provi krásně trefil šibenici. V závěru nám energii dodali střídající hráči, soupeře jsme nepustili do tlaku.“
Pravdou je, že zejména v úvodní půlhodině jste vyházeli spoustu míčů, dělali technické chyby, u lavičky jste byl hodně v emocích. I proto šel o pauze dolů Zafeiris?
„Máte pravdu, vedeme 1:0 a soupeři odevzdáme laciné míče. Minule jsme hráli doma s Baníkem část zápasu bez branek, ale vypadali jsme dobře. Teď jsme nebyli moc v utkání, špatně jsme si předávali hráče, některé věci jsme potřebovali lépe dohrát. Ale tak to někdy je. Výkon v poslední třetině hřiště nebyl dobrý, volili jsme špatná řešení. Klidně se mohlo něco stát z brejků soupeře. Střídání Zafiho ale bylo kvůli zdravotním problémům. Den před zápasem měl teplotu, dnes byl dobrý, chtěl hrát, ale už před poločasem mi říkal, že musí dolů.“
S Jaroslavem Veselým, trenérem Bohemians máte po dnešku ligovou bilanci devíti zápasů a devíti výher. Jste před zápasy s ním klidnější?
„Naopak, nejsem vůbec. Každá série totiž někdy skončí. S Jardou jsme se viděli v Hradci Králové na zápase jednadvacítky, seděli jsme vedle sebe, připomínal mi to. V Bohemce odvádí skvělou práci. Že je takhle dlouho u týmu, když se mu často mění kádr, je obdivuhodné. Dnes proti nám odehráli jeden z nejlepších zápasů. Tým má DNA. Zápas ale zlomili naši rozdíloví hráči Choras s Provim.“
Tomáš Chorý bodoval ve čtvrtém zápase po sobě. Dostává se podobné formy jako v minulé sezoně?
„Dokonce bych řekl, že tohle je ještě lepší verze Chorase. Je v dobrém rozpoložení, od začátku sezony určitě v nejlepší formě. Všichni víme, co se stalo v srpnu… Teď vypadá dobře i Provi. Je to rozdíl oproti loňskému podzimu, dojížděli jsme ho na krev. Teď mám opačný pocit. Spousta hráčů nám povypadávala vinou zdravotních problémů, nyní mají lepší formu než na začátku. A to je přesně případ Tomáše. Chválil jsem ho v Plzni, hrál dobře v reprezentaci, dnes byl taky výborný. Tihle kluci, co jezdí na srazy nároďáku, musí mít formu deset měsíců v roce. Jen málokdo to vydrží. Choras je teď koncentrovaný na výkon, uhrává míče, dává góly. Je ještě o něco lepší než v loňské sezoně.“
Máte radost z obrovského vzestupu Štěpána Chaloupka?
„Ano, dnes to byl další dominantní výkon. Prošel si nějakou cestou, v minulé sezoně sledoval tým, teď se dostal do pozice, že hraje. Bavil jsem se o něm s několika lidmi, co ho znají. Všichni mi říkali, že když získá pevnější půdu pod nohama, jde okamžitě nahoru. To se potvrzuje. Je silný v obou boxech, dostal se do reprezentace. Proti Bohemians na hřišti doslova čněl. Je to prostě komplexní hráč, k tomu se dobře rozhoduje. Dost shodil, spadla u něj svalová hmota, chtěli ho dostat víc do atletična. Získal si důvěru týmu. Slavii se jeho příchod vyplatil.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu