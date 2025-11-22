Veselý běsnil: Byl to dárek, nejsme žádní Santa Clausové! Vondra dostal kartáč
Velmi slušná hra, osmnáct střel, chvála ze strany Jindřicha Trpišovského. Přesto všechno marné. Nadšení a nezřídka kvalitní Bohemians opět přenechali všechny body Slavii. Pykali za hrubé individuální prohřešky v nejnebezpečnějších zónách bojiště. Na paškále se ocitl hlavně stoper Vondra, který před určující brankou na 1:0 nechal zakončit Chorého. Od trenéra Jaroslava Veselého dostal o poločase kartáč. „Nadzvedlo mě to hodně. Byl to dárek. Přitom Vánoce jsou ještě daleko. Nejsme žádní Santa Clausové,“ běsnil po prohře 1:3 v 16. kole Chance Ligy.
Vypadali jste na hřišti dobře, ale výsledek je nepříznivý 1:3. Proč?
„Jsem zklamanej... Ztratili jsme body, přitom jsme neodehráli špatné utkání. Podle mě se Slavií jedno z nejlepších za poslední dobu. Mezi vápny jsme byli lepší, zejména co se týče výstavby hry a kombinace, ale na to se prostě nehraje. Umřeli jsme na krásu, Slavia nám opětovně dala lekci z produktivity. Ukázala, jak se řeší situace v boxech. První dva góly, troufám si říct, jsme dostali úplně z ničeho. Hlavně první branka postavila Slavii na nohy, protože do té doby se hrálo více než vyrovnané utkání. Ještě víc mě nadzvedl gól do kabin, který zápas vyřešil. Ani druhou půli jsme neodehráli špatně, ale pak to Provod pro jistotu trefil do šibenice. Nepamatuju si, že bychom někdy v Edenu měli osmnáct střel. Jenže to je ten rozdíl mezi námi a Slavií. Z osmnácti střel máme čtyři nebo pět do brankového prostoru, naopak Slavia má v prvním poločase z pěti střel čtyři na branku. To je přesně ukázka jejich kvality v těch boxech.“
Budete za první branku hodně kárat Vondru, který lacino nechal skórovat Chorého?
„Káral jsem ho už v poločase. Nadzvedlo mě to hodně. Byl to dárek. Přitom Vánoce jsou ještě daleko. Nejsme žádní Santa Clausové. Ale nebylo to jen o Vondrovi, od Provoda, který centroval, jsme byli daleko. Nicméně souboj, o kterém se bavíme, byl ukázkově nezvládnutý. To samé u druhé branky. Jsem z toho strašně zklamaný a byl bych nerad, aby si hráči mysleli, že to bylo na Slavii dobrý. Není to krasobruslení, není to dobrý. Musíme chování v boxech zlepšit, protože nás to stojí body.“
Se Slavií, potažmo s Jindřichem Trpišovským, jste prohrál ligový zápas už podeváté v řadě. Neklesáte na mysli?
„S Jindrou nemám nejhorší bilanci jen sám. Minule se o tom přesvědčil jiný trenér. A předtím zase jiný. Samozřejmě o té sérii vím, ale nijak mě nestresuje. Jednou tady Bohemka vyhraje, to je jasný. Je to stejný jako v kasinu. Červená taky pořád padat nemůže. Je otázkou, jestli u toho budu ještě já. Pořád věřím, že jednou najdeme na Slavii recept. Měli jsme negativní sérii v Plzni, snad dvacet let jsme tam nevyhráli, a pak nám to vyšlo dvakrát. Čili není dogma, že se Slavií budeme automaticky prohrávat. Až si to Slavia začne myslet, tak to bude přesně ten moment, kdy se to zlomí. Teď musíme respektovat, že Slavia zápasy s námi zvládá. Ale znovu opakuji, nestresuje mě to, v životě mě stresují jiné věci.“
V desáté minutě za stavu 0:0 zahrál Štěpán Chaloupek ve vápně rukou, vypadalo to všelijak. Váš názor?
„Mohl bych vám pustit pětiminutový záznam z kabiny... Nerad bych se do toho pouštěl, rozhodčí nám zápas neprohrál. Vůbec bych to v této situaci nehledal, v kabině jsem hodně rychle utnul případné výtky. Na rozhodčího nemůžeme svést, že dostaneme hloupé góly. Za to si můžeme jenom sami. Až je nebudeme dostávat, budeme v takových zápasech úspěšní. Musíme začít u sebe. Soustředit se na to, co můžeme ovlivnit a nehledat to někde jinde. To bych doporučil svým hráčům. Je potřeba být na sebe nároční.“
Další výborný zápas má za sebou Sinjavskij. Nemáte obavu, že vám v zimě pláchne?
„No, na jedenadvacítce jsme seděli s Jindrou Trpišovským. Vyptával se na něj, tak jsem ho strašně pošpinil. (směje se) Hráč má u nás platnou smlouvu, ale život mě naučil, že můžu přijít o každého. To je fotbal. Samozřejmě se může stát, že si pro něj někdo přijde. Ani nevím, jak to má nastavené, nebavili jsme se o tom. Je u nás pod kontraktem, takže levný to nebude. Za mě by ale byla škoda, kdyby odcházel. Na případný přestup má času dost. S Jindrou jsme se shodli na tom samém. Siny hraje po dlouhé době pravidelně, předtím na Slovácku spíš střídal. Teď má formu, to všichni vidí, ale na jaře to bude muset potvrdit. Už teď je vidět, že soupeři se na něj chystají. V některých fázích bývá i ztrojován. A druhou věcí je, jestli je připravený odejít do klubu typu Slavie. Musel by bojovat s konkurencí, neměl by vytížení jako u nás. Těžko říct, jak by vypadal.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu