V Dubaji explodoval granát erotiky Schickovy sestry Kristýny: Sexy rozchod
Když už adieu od stolu i lože, tak s celou parádou! Kristýna Schicková (31), rajcovní ségra snajpra fotbalového nároďáku Patrika (30), rozstřelila svazek s exsparťanským chotěm.
Po šesti letech manželství s architektem a bývalým plejerem Letenských a Jablonce (92 startů v lize) Lukášem Třešňákem (37), s nímž má synky Eliota (5) a Liama (3), šlus.
Šoumen z profese
Dubaj. Petrodolarový ráj u šejků. Luxusní resort. Modelína a influencerka Kristýna. Chodící, sedící, ležící. Na všech snímcích granát erotiky! Vybuchuje jako pastva pro oči jejích fandů, ovšem trhá na cucky zrak i duši manžela.
Kromě jiných společensky atraktivních profesí i dýdžejka Kristýna totiž našla zalíbení v hudebním šoumenovi, jenž taky za prachy točí desky s muzikou na mejdanech. Tuze hezky se k sobě měli při Iluminated party v Grand Hotelu Bohemia. Mladá láska na pražském Starém Městě jen kvetla.
„Už je to očividné, ani jeden se vztahem netají a na akcích, kde hrají, jsou spolu. Když někde hraje Kristýna sama, tak ji on vyzvedává,“ pověděl Blesku známý zamilované dvojice. Inu, každý to má nějak jinak. Brácha Kristýny Patrik by se od své půvabné ochránkyně rodinného krbu v Leverkusenu Haničky dušičky asi ani nehnul…