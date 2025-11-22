V Dubaji explodoval granát erotiky Schickovy sestry Kristýny: Sexy rozchod

Autor: nem, Markéta Reinischová
V Dubaji explodoval granát erotiky Schickovy sestry Kristýny
Živí se jako modelka
Teď se může pořádně odvázat
Kristýna a Patrik Schickovi
Kristýna jde jinam.
Kristýna to umí rozbalit.
Kristýna to umí rozbalit.
Současný favorit.
Třešňák je minulost.
Kristýna Schicková je také modelkou
Krásná sestra fotbalového reprezentanta Patrika Schicka Kristýna
Krásná sestra fotbalového reprezentanta Patrika Schicka Kristýna se svým manželem
Kristýna je DJkou
Patrik Schick oslavil návrat do reprezentace gólem
Patrik Schick na tréninku nároďáku
Patrik Schick v národním dresu
Patrik Schick v národním dresu

Když už adieu od stolu i lože, tak s celou parádou! Kristýna Schicková (31), rajcovní ségra snajpra fotbalového nároďáku Patrika (30), rozstřelila svazek s exsparťanským chotěm.

Po šesti letech manželství s architektem a bývalým plejerem Letenských a Jablonce (92 startů v lize) Lukášem Třešňákem (37), s nímž má synky Eliota (5) a Liama (3), šlus.

Šoumen z profese

Dubaj. Petrodolarový ráj u šejků. Luxusní resort. Modelína a influencerka Kristýna. Chodící, sedící, ležící. Na všech snímcích granát erotiky! Vybuchuje jako pastva pro oči jejích fandů, ovšem trhá na cucky zrak i duši manžela.

Kromě jiných společensky atraktivních profesí i dýdžejka Kristýna totiž našla zalíbení v hudebním šoumenovi, jenž taky za prachy točí desky s muzikou na mejdanech. Tuze hezky se k sobě měli při Iluminated party v Grand Hotelu Bohemia. Mladá láska na pražském Starém Městě jen kvetla.

„Už je to očividné, ani jeden se vztahem netají a na akcích, kde hrají, jsou spolu. Když někde hraje Kristýna sama, tak ji on vyzvedává,“ pověděl Blesku známý zamilované dvojice. Inu, každý to má nějak jinak. Brácha Kristýny Patrik by se od své půvabné ochránkyně rodinného krbu v Leverkusenu Haničky dušičky asi ani nehnul…

Živí se jako modelka
Živí se jako modelka

 

