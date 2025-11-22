Předplatné

NHL ONLINE: Colorado s Nečasem vyzve Nashville. V akci Hertl proti Dostálovi

Martin Nečas se raduje z gólu s Nathanem MacKinnonem
Martin Nečas se raduje z gólu s Nathanem MacKinnonem
Sobotní program zámořské NHL začíná pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Už od 19:00 Detroit hostí Columbus. Ve 21:30 jde do akce New York Islanders proti St. Louis. Po půlnoci se pak hraje dalších deset utkání. Colorado s Martinem Nečasem se představí na ledě Nashvillu. Anaheim s Lukášem Dostálem hostí Vegas s Tomášem Hertlem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211042577:6130
2Devils20851662:5827
3Islanders21932769:6426
4Boston238501074:7426
5Detroit21931862:6725
6Washington211012868:5724
7Pittsburgh201004662:5524
8Tampa20832761:5724
9Ottawa20734667:6724
10Columbus21652865:6724
11Flyers19463654:5323
12Florida201011859:5923
13Montreal20553767:7423
14Rangers227321056:5822
15Toronto21633972:7721
16Buffalo21624967:7420
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado201315184:5033
    2Dallas211033570:5929
    3Anaheim21941776:6627
    4Vegas20916464:5626
    5Minnesota22744765:6426
    6Kings22646660:6326
    7Seattle Kraken20735554:5625
    8Winnipeg201020867:5624
    9Chicago21914769:6124
    10Utah21733863:6523
    11San Jose21463863:6823
    12Edmonton23455968:8423
    13Vancouver225421169:8120
    14St. Louis21606957:8118
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary225131351:6915

