To byl start! Lauko si domluvil parádní bitku s Raškou. Důvod? Rozhovor na iSportu
V první pardubické formaci na ledě Jakub Lauko (25). To zas tolik nepřekvapilo, nehledě na ofenzivní soužení letní posily Dynama. Jenže co dělá na druhé straně Adam Raška (24), původně zaevidovaný ve čtvrté lajně? Tady něco nehraje… Podezření se naplnilo, vhodilo se úvodní buly mezi Východočechy a Spartou, oba divočáci shodili rukavice a šli nekompromisně do sebe. Fight coby první laskomina úterního hokejového šlágru, bitka vystřižená jako ze zámořských jevišť. Takhle rychlé koření pamětníci extraligových bitev nepamatují. Jasně, evidentně předem domluvená srážka. Od kdy?
Jakmile hokejoví boxeři sundali rukavice, obě střídačky ožily, v obecenstvu zašumělo. Show začala nečekaně brzy a na české poměry nevídaně. Jakub Lauko šlehal Raškovi jednu ránu za druhou, sparťan se ocitl v defenzivě a svého soka spíš tahal za dres, než aby mu vracel údery pěstí. Raška každopádně prokázal, jak má silné nohy, perfektně ustál výpad, kdy se dostal na jednu nohu, a také on si zdařile bouchnul.
Po necelé půlminutě svižné a atraktivní vložky arbitři ukončili svár, oba hráči si poklepali po helmě a šli si odpočinout na trestnou lavici na pět minut. Respektive jenom Adam Raška, neboť Jakub Lauko musel do kabiny upravit si výstroj. „Jsme dobří kamarádi, on měl nějakou připomínku v novinách na začátku sezony, tak jsme si řekli, že to shodíme,“ popisoval Lauko v televizním rozhovoru zrod myšlenky nechat promluvit svá kladiva.
Připomněl velký profilový rozhovor Adama Rašky pro iSport z konce srpna, kde padla i otázka na případný střet obou hráčů při vzájemné řeži Pardubic se Spartou. „Bude to velice zajímavé. Těším se. Mimo hřiště je Kuba super kluk, ale na ledě je to pěkný hajzl,“ usmíval se Raška.
Napoprvé v O2 aréně to neklaplo, neboť sparťan byl zraněný z duelu v Plzni, takže na bitku došlo až nyní. „Nebudu nic prozrazovat, ale fanoušci se mohou těšit. S Laukičem jsme dost soutěživí. Bude určitě zkušenější, ale dokud mě nevypne, tak já kostičku nepustím,“ vyhlásil Raška.
Oba se dobře znají z juniorské reprezentace, z kempů, v zámoří rozjížděli své kariéry. Zatímco Laukovi se povedlo naskočit do 139 duelů základní fáze NHL v úborech Bostonu a Minnesoty, o rok mladší Raška zapsal 13 záseků za San Jose a rovněž za Minnesotu. Právě tam se také potkali.
Oběma se povedlo rozproudit už tak očekávaný duel. „Přál jsem si zápas hned zkraje trošku nakopnout, on chtěl to samé. Bylo to domluvené, férové, součást hokeje,“ připojil Jakub Lauko, jenž byl v průběhu prvního dějství ještě u dvou potyček. Po jedné z nich šel na trestnou lavici společně s Martinšem Dzierkalsem.
Od kouče Filipa Pešána dostal účastník květnového MS místenku v elitní formaci vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka. Trenér i v sestavě povýšený hráč věřili, že tenhle tah přinese hráčovu produktivitu. Lauko se po solidním vstupu do extraligy souží s efektivitou, z posledních desíti ligových partií vydoloval pouze jeden bod za gólovou nahrávku. „Snažím se jen přizpůsobit Romanovi a Lukášovi, abych mezi ně zapadl, dělal jim prostor a odváděl tu černější práci,“ řekl o svém nasazení k tahounům týmu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž