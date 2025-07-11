Nová je po nehodě zase o kus dál, pomáhá ji i sbírka. Dělá pokroky, zní ze svazu
Lyžařka Tereza Nová, která se před necelým rokem vážně zranila při pádu v Garmisch-Partenkirchenu, je na své cestě zase o kus dál. „Terka nám dělá velkou radost, jaké dělá pokroky. V jakém stavu aktuálně je, asi neočekával nikdo ani z jejích blízkých,“ líčí Tomáš Haisl, ředitel komunikace lyžařského svazu.
Nová si na Instagramu připomněla osmileté výročí vztahu se svým trenérem Ondřejem Berndtem a má ještě další důvod k dobré náladě. Její náročná rekonvalescence po lednové nehodě, měsíčním kómatu a několika operacích mozku jde dobrým směrem. Navíc jí pomáhá i veřejnost, která prostřednictvím svazového nadačního fondu přispívá na sbírku v její prospěch.
„Jsme rádi, jak se prostředí lyžování a snowboardingu dalo dohromady, aby pomohlo jedné člence naší rodiny,“ líčí Haisl.
„Snažíme se kontinuálně pomoct. Jsem rád, že se podařilo vygenerovat poměrně velké finanční zdroje, abychom ji pomohli,“ řekl svazový prezident David Trávníček.
Ve sbírce už se vybralo přes dva a čtvrt miliony korun, z nichž může Nová financovat nákladnou rekonvalescenci. Přispět může každý pomocí speciálního QR kódu nebo přímo na účet 214973676/0600.
Na nákladnou rehabilitaci Terezy Nové můžete přispět i pomocí QR kódu • czech-ski.com
Na toto konto půjde i část výtěžku ze vstupného na lednové závody Světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně, které se konají přesně rok po její havárii v tréninkové jízdě na sjezdovce Kandahar.
„Těšíme se, že se ve Špindlerově Mlýně sejdeme. Věříme, že Terka bude mít radost, když se znovu dostane do kolotoče Světového poháru,“ uvedl Haisl.