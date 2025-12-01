Pastrňák oznámil příchod dalšího potomka, pak křivil obličej: Tají hrůzu?!
Světu oznámil tu nejkrásnější novinu, že s chotí Rebekou již brzy oslaví příchod dalšího potomka. Davidu Pastrňákovi (29) ale tuhle radost kazí jeho vlastní zdraví.
Budeme čtyři! Takovou zprávu vyslali Pastrňákovi do světa v noci na pátek, když ukázali fotky, na nichž se ve spadaném listí tetelí jejich dvouletá dcerka Freya Ivy a David natěšeně drží rostoucí bříško své švédské lásky. „Moje všechno,“ rozplývala se Rebecca.
Jenže zatímco doma je vše zalité zlatem, na ledě se to hned po zveřejnění snímků »Pastovi« tak trochu sesypalo. Českému snajprovi nejprve skončila po dlouhých 298 zápasech jeho šňůra odehraných zápasů v řadě. Proč? Na vině měla být drobná bolístka. „Ano, nejde o nic vážného. Lékaři se mu na to pořádně podívají, a tak dostal den volna,“ pravil trenér Bostonu Sturm.
Tříslo? Koleno?
Když však Pastrňák chyběl i ve včerejším mači, začali se fandové šťourat v tom, co se vlastně stalo. A to, co zjistili, nevěstí vůbec nic dobrého! Davidovi ve čtvrtečním duelu na ledě Islanders v samotném závěru a zcela mimo puk píchlo kdesi v těle, až se celý hrůzně otřásl. Bolestí zkřivil obličej, přestal bruslit a sotva se odklouzal na střídačku. Že by ho chytlo tříslo? Nebo snad šlacha v koleni, s níž laboroval už na startu přípravy?
Ani jedna diagnóza nevěstí nic dobrého. Jak pro Bruins, tak hlavně pro Rulíkův nároďák směrem k únorové olympiádě. Tím spíš, že okolo toho v zámoří dělají takové tajnosti!