Šéf hokejového svazu Hadamczik: Nevěří mu ani policie!
Nejdřív lítaly hromy, blesky, z tohohle mráčku ale nejspíš vůbec nezaprší! Kriminalisté dali k ledu případ, který rozjel prezident hokejového svazu Alois Hadamczik (73).
Když bývalý reprezentační kouč usedl v roce 2022 na hokejový trůn místo Tomáše Krále (61), zdiskreditovaného spoluprací s vojenskou kontrarozvědkou komunistické Státní bezpečnosti, sliboval bouřku po kontrole hospodaření bývalého vedení.
Hadamczik tehdy mluvil o prošustrovaných stamilionech korun kvůli spolupráci s marketingovou agenturou BPA či o používání svazové karty na nákupy v Pařížské ulici. Oháněl se auditem firmy KPMG, který je něco jako paní Columbová. Každému o něm říkal, ale nikdy ho pořádně neukázal.
Kvůli možné zpronevěře, porušení povinnosti při správě cizího majetku a krácení daní si proklepla hokejový svaz policie včetně protimafiánského útvaru. Národní centrála proti organizovanému zločinu však teď na dotaz webu iDnes.cz uvedla: „Věc byla v listopadu 2024 odložena (ve věci nejde o podezření z trestného činu).“
Ještě 50 »míčů«
Co na to Hadamczik? Redaktora Blesku se slovy o »účelovce« odkázal na člena dozorčí rady Českého hokeje Pavla Kubicu: „Stále běží trestní oznámení v kauze investice ČSLH do společnosti WSM z roku 2015 ve výši 2 000 050 USD (cca 50 mil. Kč – pozn. red.), která nebyla vrácena.“
Jenže podle iDnes.cz policejní prezidium odpovědělo: „Věc byla uložena Ad acta. V této souvislosti tedy kriminalisté momentálně nic neřeší.“ Komu věřit? To je snad lepší hádat počasí!