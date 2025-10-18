Šéf hokejového svazu Hadamczik: Nevěří mu ani policie!

Autor: mib
Šéf hokejového svazu Hadamczik narazil s útokem na Krále
Alois Hadamczik se své pravdy ohledně hospodaření svazu nedovolal.
Někdejší šéf českého hokeje Tomáš Král
Tomáš Král a Alois Hadamczik na nominační tiskové konferenci před ZOH v Soči
Tomáš Král a Alois Hadamczik na nominační tiskové konferenci před ZOH v Soči
Tomáš Král na tiskové konferenci
Tomáš Král na tiskové konferenci, kde mluvil o své práci pro vojenskou kontrarozvědku
Tomáš Král sleduje novináře na tiskové konferenci, kde se řešilo jeho spojení s StB
Šéf českého hokeje Tomáš Král na tiskové konferenci, kde vysvětloval své spojení s vojenskou kontrarozvědkou
Prezident ČSLH Alois Hadamczik si vzal k sobě zkušenou tiskovou mluvčí Anetu Lednovou
Zadumaný Alois Hadamczik na tiskové konferenci, kdy oznámil konec Kariho Jalonena u reprezentace
Vysmátý Alois Hadamczik přichází oznámit odvolání Kariho Jalonena z pozice trenéra Česka
Notičky dostává svazový prezident Alois Hadamczik
Šéf svazu Alois Hadamczik
Alois Hadamczik prezentuje výsledky auditu
Šéf českého hokeje Alois Hadamczik během tiskové konference
Alois Hadamczik prezentuje výsledky auditu

Nejdřív lítaly hromy, blesky, z tohohle mráčku ale nejspíš vůbec nezaprší! Kriminalisté dali k ledu případ, který rozjel prezident hokejového svazu Alois Hadamczik (73).

Když bývalý reprezentační kouč usedl v roce 2022 na hokejový trůn místo Tomáše Krále (61), zdiskreditovaného spoluprací s vojenskou kontrarozvědkou komunistické Státní bezpečnosti, sliboval bouřku po kontrole hospodaření bývalého vedení.

Hadamczik tehdy mluvil o prošustrovaných stamilionech korun kvůli spolupráci s marketingovou agenturou BPA či o používání svazové karty na nákupy v Pařížské ulici. Oháněl se auditem firmy KPMG, který je něco jako paní Columbová. Každému o něm říkal, ale nikdy ho pořádně neukázal.

Kvůli možné zpronevěře, porušení povinnosti při správě cizího majetku a krácení daní si proklepla hokejový svaz policie včetně protimafiánského útvaru. Národní centrála proti organizovanému zločinu však teď na dotaz webu iDnes.cz uvedla: „Věc byla v listopadu 2024 odložena (ve věci nejde o podezření z trestného činu).“

Ještě 50 »míčů«

Co na to Hadamczik? Redaktora Blesku se slovy o »účelovce« odkázal na člena dozorčí rady Českého hokeje Pavla Kubicu: „Stále běží trestní oznámení v kauze investice ČSLH do společnosti WSM z roku 2015 ve výši 2 000 050 USD (cca 50 mil. Kč – pozn. red.), která nebyla vrácena.“

Jenže podle iDnes.cz policejní prezidium odpovědělo: „Věc byla uložena Ad acta. V této souvislosti tedy kriminalisté momentálně nic neřeší.“ Komu věřit? To je snad lepší hádat počasí!

Alois Hadamczik se své pravdy ohledně hospodaření svazu nedovolal.
Alois Hadamczik se své pravdy ohledně hospodaření svazu nedovolal.
Témata:  blesksportpolicieČeský svaz ledního hokejeAlois HadamczikStátní bezpečnostTomáš KrálKPMGlední hokejPolicejní prezidium České republiky

Související články



Články odjinud