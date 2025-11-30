Priske měl s hráči mítink: První půle? To mě šokovalo. Komentoval zásahy do sestavy
Před novináře dorazil až po víc než hodině od závěrečného hvizdu. Mezitím sparťanský trenér Brian Priske intenzivně řešil nedělní domácí porážku 2:4 s Pardubicemi v 17. kole Chance Ligy, s realizačním týmem a hráči absolvoval první mítinky. „Byli jsme bez energie, vášně, kvality, rychlosti,“ vyjmenovával důvody, proč Letenští obdrželi dva góly už do třiceti minut.
Byl to ostudný poločas?
„Můžete ho pojmenovat více způsoby, ale platí, že tohle nebylo přijatelné a dostatečné. Tohle bylo nejhorších pětačtyřicet minut za mého působení ve Spartě.“
Čím si to vysvětlujete? V posledních dvou zápasech jste brali výhru.
„To je otázka, kterou si taky pokládám. Byli jsme zklamaní po Teplicích (2:2), ale po reprezentační přestávce jsme začali velmi dobře, vyhráli jsme dva venkovní zápasy. A pak jsme předvedli takovýhle poločas. To mě šokovalo. Snažím se s tím vypořádat a hledat řešení, jak být lepší a mít konzistentní výsledky. Tohle je víc o mně než o hráčích.“
Berete za výkon v první půli zodpovědnost i kvůli výběru základní sestavy?
„Vždycky jsem zodpovědný. Vždycky. Co se stane na hřišti, je odrazem mého přístupu. Jsem tím, kdo dělá rozhodnutí, a veškerý tlak beru rád na sebe. Snažil jsem se v první půli něco změnit, udělal jsem dvě střídání a další přišla o poločase. Jsem ten, kdo si vezme rukavice a jde bojovat. Určitě, ta zodpovědnost padá na mě.“
Už po pětatřiceti minutách jste vystřídal Filipa Panáka a Patrika Vydru. Udělal byste jich v ideálním případě ještě víc?
„Musel jsem něco udělat, něco změnit. Byli jsme bez energie, vášně, rychlosti, kvality. Víc hráčů bylo na vystřídání, ale nakonec to padlo na Panyho a Vydru.“
Dokážu usnout i po těžkých zápasech
Navíc videorozhodčí řešili možnou červenou kartu pro Matěje Ryneše za to, jak zareagoval na oslavu Ladislava Krobota po třetím gólu. Nebylo to přehnané?
„Upřímně, neviděl jsem ještě žádné záběry ze zápasu. Měl jsem po zápase mítinky s realizačním týmem a hráči. Neviděl jsem to, jen jsem slyšel, že to byla potenciální červená karta. Víc k tomu nemůžu říct.“
Co jste řešili na mítíncích?
„To je asi jasné.“
Překvapila vás reakce letenského kotle? Po prohře s Pardubicemi mohli fanoušci reagovat mnohem negativněji.
„Myslím, že byli skvělí. Stáli na sto procent za týmem, tlačili hráče celých sto minut. Samozřejmě byli po zápase nespokojení, na což mají právo. Je to nepřijatelné. Ale po proslovu Lukáše Haraslína přišlo uznání. Za to jim chci poděkovat, protože je důležité, abychom stáli při sobě. A my musíme hledat cestu, jak být konzistentní ve výsledcích.“
Budete přemýšlet i o systémové změně? V první půli jste přešel na čtyři obránce.
„Bavíme se o všem, určitě to může být možnost. Před třemi dny nebylo rozestavení vůbec téma, protože jsme v zápase s Legií nedostali branku, měli jsme velké šance. A dneska se ptáme: je to systémem, trenérem, nebo hráči? Je to mix všeho. Samozřejmě každá změna je ve hře. Jiná formace byla možnost už ve chvíli, kdy jsem se v létě vracel do Sparty. Všichni soupeři hrají podobně a s pěti hráči vzadu, jsou kompaktní… Naopak my máme v průměru o deset procent vyšší držení míče než v minulé sezoně. Určitě se na to budeme dívat.“
Máte hodně věcí na přemýšlení. Usnete vůbec?
„Určitě, o tom nepochybuju. Dokážu usnout i po těžkých zápasech. A spánek je důležitý. Jasný, nálada je po špatném výsledku horší, ale je potřeba zvednout hlavu. Mohlo to být ještě horší. Jsme druzí v ligové tabulce, pořád bojujeme v Evropě a máme pět důležitých zápasů za krátkou dobu. Těším se na to, až zítra vstanu a budu hledat, co není dostatečné. To je moce práce – ujistit se, že můžeme být lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu