Priske měl s hráči mítink: První půle? To mě šokovalo. Komentoval zásahy do sestavy

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Pardubice 2:4. Východočeši šokovali Letnou! Pražané doma senzačně padli • Zdroj: iSport.tv
Brian Priske během zápasu proti Pardubicím
Brian Priske během zápasu proti Pardubicím
Zklamaný brankář Sparty Peter Vindahl po porážce s Pardubicemi
Zklamaný Albion Rrahmani po porážce s Pardubicemi
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Pavel Šťastný
Chance Liga
Před novináře dorazil až po víc než hodině od závěrečného hvizdu. Mezitím sparťanský trenér Brian Priske intenzivně řešil nedělní domácí porážku 2:4 s Pardubicemi v 17. kole Chance Ligy, s realizačním týmem a hráči absolvoval první mítinky. „Byli jsme bez energie, vášně, kvality, rychlosti,“ vyjmenovával důvody, proč Letenští obdrželi dva góly už do třiceti minut.

Byl to ostudný poločas?
„Můžete ho pojmenovat více způsoby, ale platí, že tohle nebylo přijatelné a dostatečné. Tohle bylo nejhorších pětačtyřicet minut za mého působení ve Spartě.“

Čím si to vysvětlujete? V posledních dvou zápasech jste brali výhru.
„To je otázka, kterou si taky pokládám. Byli jsme zklamaní po Teplicích (2:2), ale po reprezentační přestávce jsme začali velmi dobře, vyhráli jsme dva venkovní zápasy. A pak jsme předvedli takovýhle poločas. To mě šokovalo. Snažím se s tím vypořádat a hledat řešení, jak být lepší a mít konzistentní výsledky. Tohle je víc o mně než o hráčích.“

Berete za výkon v první půli zodpovědnost i kvůli výběru základní sestavy?
„Vždycky jsem zodpovědný. Vždycky. Co se stane na hřišti, je odrazem mého přístupu. Jsem tím, kdo dělá rozhodnutí, a veškerý tlak beru rád na sebe. Snažil jsem se v první půli něco změnit, udělal jsem dvě střídání a další přišla o poločase. Jsem ten, kdo si vezme rukavice a jde bojovat. Určitě, ta zodpovědnost padá na mě.“

Už po pětatřiceti minutách jste vystřídal Filipa Panáka a Patrika Vydru. Udělal byste jich v ideálním případě ještě víc?
„Musel jsem něco udělat, něco změnit. Byli jsme bez energie, vášně, rychlosti, kvality. Víc hráčů bylo na vystřídání, ale nakonec to padlo na Panyho a Vydru.“

Dokážu usnout i po těžkých zápasech

Navíc videorozhodčí řešili možnou červenou kartu pro Matěje Ryneše za to, jak zareagoval na oslavu Ladislava Krobota po třetím gólu. Nebylo to přehnané?
„Upřímně, neviděl jsem ještě žádné záběry ze zápasu. Měl jsem po zápase mítinky s realizačním týmem a hráči. Neviděl jsem to, jen jsem slyšel, že to byla potenciální červená karta. Víc k tomu nemůžu říct.“

Co jste řešili na mítíncích?
„To je asi jasné.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Překvapila vás reakce letenského kotle? Po prohře s Pardubicemi mohli fanoušci reagovat mnohem negativněji.
„Myslím, že byli skvělí. Stáli na sto procent za týmem, tlačili hráče celých sto minut. Samozřejmě byli po zápase nespokojení, na což mají právo. Je to nepřijatelné. Ale po proslovu Lukáše Haraslína přišlo uznání. Za to jim chci poděkovat, protože je důležité, abychom stáli při sobě. A my musíme hledat cestu, jak být konzistentní ve výsledcích.“

Budete přemýšlet i o systémové změně? V první půli jste přešel na čtyři obránce.
„Bavíme se o všem, určitě to může být možnost. Před třemi dny nebylo rozestavení vůbec téma, protože jsme v zápase s Legií nedostali branku, měli jsme velké šance. A dneska se ptáme: je to systémem, trenérem, nebo hráči? Je to mix všeho. Samozřejmě každá změna je ve hře. Jiná formace byla možnost už ve chvíli, kdy jsem se v létě vracel do Sparty. Všichni soupeři hrají podobně a s pěti hráči vzadu, jsou kompaktní… Naopak my máme v průměru o deset procent vyšší držení míče než v minulé sezoně. Určitě se na to budeme dívat.“

Máte hodně věcí na přemýšlení. Usnete vůbec?
„Určitě, o tom nepochybuju. Dokážu usnout i po těžkých zápasech. A spánek je důležitý. Jasný, nálada je po špatném výsledku horší, ale je potřeba zvednout hlavu. Mohlo to být ještě horší. Jsme druzí v ligové tabulce, pořád bojujeme v Evropě a máme pět důležitých zápasů za krátkou dobu. Těším se na to, až zítra vstanu a budu hledat, co není dostatečné. To je moce práce – ujistit se, že můžeme být lepší.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

