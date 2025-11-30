Radostná novina u zápasníka Procházky: Bude táta!
Během kouzelného období oznámil tu nejkouzelnější novinu! Bojovník Jiří Procházka (33) si na první adventní neděli nechal sladké oznámení a fanouškům prozradil, že se z něj a jeho partnerky brzy stanou rodiče!
Bývalý šampion UFC v polotěžké váze novinu oznámil přes sociální sítě. „Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme 3,“ připsal k obrázku, na kterém pózuje u ohně spolu se svou partnerkou Kamilou, s níž se v minulosti stihli rozejít a zase k sobě najít cestu.
„Děkuji, za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se a jdeme pro to,“ uzavřel bojovník, kterému se u příspěvku začaly okamžitě hromadit gratulace. Jednu z nich připsal například i španělský kanoista Cristian Toro. „Gratuluji,“ okomentoval radostnou novinu a přidal potlesk v podobě emotikonů. „Gratulace!“ přidal se známý hudebník Marpo.