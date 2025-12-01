Česko před ZOH dál sčítá padlé. Lazaret v Bostonu se rozrostl, vážný problém u forvarda
Jakoby už tak nebyl výběr omezený. Reprezentační trenér Radim Rulík se v NHL nemůže opřít o zrovna silný zástup potenciálních účastníků olympiády. Výběr se mu navíc pomalu zužuje vlivem zranění. Dlouhodobě schází Jiří Kulich (Buffalo) a Filip Chytil (Vancouver), čerstvě se k nim přidal útočník Bostonu Matěj Blümel, který chtěl o ZOH ještě zabojovat. Marodka se u Bruins dotkla i Pavla Zachy a Davida Pastrňáka, forvardů nominovaných do Itálie s předstihem.
Interview se zámořskými reportéry začal trenér Bruins Marco Sturm s širokým úsměvem, ale postupně mu výraz ve tváři tuhnul. V pátek musel oznámit nepříjemnou novinu, že do zápasu s NY Rangers nenasadí nikoho z českého tria Zacha, Pastrňák, Blümel. Bruins pak doma padli 2:6.
Prvně jmenovaný se vrátil alespoň do dalšího duelu s Detroitem (3:2n). „Předtím jsem si zkusil dát den odpočinku, jestli se situace zlepší. Se zraněními je to vždycky ošemetné, protože se samozřejmě chcete vrátit co nejdřív. Je složité zápasy jen sledovat, když nemůžete pomoct mužstvu. Snad budeme všichni brzy zpátky,“ doufal Zacha.
Soužení Bostonu s Rangers spolu s ním z tribuny sledoval také Pastrňák. Ani on by neměl chybět příliš dlouho, což je směrem k očekávané akci pod pěti kruhy zásadní.
Naopak téměř jistě ztratil šanci na nominaci Matěj Blümel, jemuž herně příliš nevyšlo rozkoukávání v hlavním týmu Bruins. Navíc si způsobil vážnější zdravotní trabl. Do akce naskočí nejdřív 21. prosince, jelikož ho vedení umístilo na listinu dlouhodobě zraněných. Takový hráč musí na marodce pobýt minimálně po dobu deseti utkání nebo 24 kalendářních dnů.
„Program je hektický, odehráli jsme už přes 25 zápasů. Měli jsme dlouhý a náročný tréninkový kemp, kvůli únorové přestávce pro olympiádu je utkání zkrátka hodně. Některé týmy navíc potká nepřízeň osudu, my jsme teď jedním z nich. Ať se stane cokoliv, musíte být konzistentní a hrát pořád stejně,“ hodnotil současnou situaci Bostonu útočník Viktor Arvidsson, který je dalším z řady absentujících borců.
Pastrňákova šňůra skončila
U Pastrňáka je nucený odpočinek zcela výjimečnou záležitostí. Třebaže v uplynulých letech nebyl vždy zcela zdravý, pokaždé dokázal nastoupit. Se zraněním dohrával dokonce i zlaté mistrovství světa v loňském roce. V NHL táhl sérii 298 zápasů bez omluvenky, což byl dvanáctý nejvyšší počet mezi aktivními hráči. Šňůra pro něj nicméně skončila.
K újmě přišel už v utkání s NY Islanders (3:1), když se v závěrečném střídání pokusil dvakrát o rychlý start, ale záhy musel brzdit s bolestivým výrazem ve tváři. Bruins tak odpadl s 29 body (11+18) nejproduktivnější hráč týmu.
„Nebudu lhát, samozřejmě nás to bolí, je to znát. Nejen při hře pět na pět, ale hlavně v přesilovkách. Vidíte to, nebyli jsme takovou hrozbou jako v dosavadním průběhu sezony,“ posteskl si trenér Bostonu Sturm.
Mezi Čechy, kteří se v předchozích dnech nemohli zapojit do dění v zámořské soutěži, spadá kromě bostonské letky ještě brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Očekávaná jednička pro ZOH si způsobila bolest v horní části těla, kvůli čemuž vynechá ještě dva až tři týdny. K brankáři mistrů světa z Prahy 2024 se nově přidal i jeho zkušenější parťák Petr Mrázek, jenž nedohrál duel v Chicagu.
Nejistý je comeback centra Canucks Filipa Chytila po dalším otřesu mozku, útočník Buffala Jiří Kulich léčí krevní sraženinu. Od startu ročníku regeneruje vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|3
Devils
|25
|10
|6
|1
|8
|80:74
|33
|4
Washington
|26
|14
|1
|2
|9
|88:69
|32
|5
Flyers
|24
|7
|7
|3
|7
|73:67
|31
|6
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|7
Pittsburgh
|24
|11
|1
|5
|7
|74:70
|29
|8
Islanders
|26
|9
|4
|3
|10
|76:77
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|11
Ottawa
|25
|8
|4
|4
|9
|79:84
|28
|12
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|13
Columbus
|25
|6
|5
|5
|9
|73:82
|27
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
|16
Buffalo
|25
|7
|3
|4
|11
|76:86
|24
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|26
|14
|3
|4
|5
|93:71
|38
|3
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|4
Anaheim
|25
|9
|6
|1
|9
|92:83
|31
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|8
Chicago
|25
|10
|1
|5
|9
|80:73
|27
|9
Utah
|26
|9
|3
|3
|11
|77:77
|27
|10
San Jose
|26
|6
|6
|3
|11
|74:84
|27
|11
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|12
Winnipeg
|24
|11
|2
|0
|11
|76:70
|26
|13
St. Louis
|26
|9
|0
|7
|10
|68:91
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|27
|7
|2
|4
|14
|65:82
|22
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20