Česko před ZOH dál sčítá padlé. Lazaret v Bostonu se rozrostl, vážný problém u forvarda

Hokejisté Bostonu oslavují trefu Davida Pastrňáka
Patrik Czepiec
NHL
Jakoby už tak nebyl výběr omezený. Reprezentační trenér Radim Rulík se v NHL nemůže opřít o zrovna silný zástup potenciálních účastníků olympiády. Výběr se mu navíc pomalu zužuje vlivem zranění. Dlouhodobě schází Jiří Kulich (Buffalo) a Filip Chytil (Vancouver), čerstvě se k nim přidal útočník Bostonu Matěj Blümel, který chtěl o ZOH ještě zabojovat. Marodka se u Bruins dotkla i Pavla Zachy a Davida Pastrňáka, forvardů nominovaných do Itálie s předstihem.

Interview se zámořskými reportéry začal trenér Bruins Marco Sturm s širokým úsměvem, ale postupně mu výraz ve tváři tuhnul. V pátek musel oznámit nepříjemnou novinu, že do zápasu s NY Rangers nenasadí nikoho z českého tria Zacha, Pastrňák, Blümel. Bruins pak doma padli 2:6.

Prvně jmenovaný se vrátil alespoň do dalšího duelu s Detroitem (3:2n). „Předtím jsem si zkusil dát den odpočinku, jestli se situace zlepší. Se zraněními je to vždycky ošemetné, protože se samozřejmě chcete vrátit co nejdřív. Je složité zápasy jen sledovat, když nemůžete pomoct mužstvu. Snad budeme všichni brzy zpátky,“ doufal Zacha.

Soužení Bostonu s Rangers spolu s ním z tribuny sledoval také Pastrňák. Ani on by neměl chybět příliš dlouho, což je směrem k očekávané akci pod pěti kruhy zásadní.

Naopak téměř jistě ztratil šanci na nominaci Matěj Blümel, jemuž herně příliš nevyšlo rozkoukávání v hlavním týmu Bruins. Navíc si způsobil vážnější zdravotní trabl. Do akce naskočí nejdřív 21. prosince, jelikož ho vedení umístilo na listinu dlouhodobě zraněných. Takový hráč musí na marodce pobýt minimálně po dobu deseti utkání nebo 24 kalendářních dnů.

„Program je hektický, odehráli jsme už přes 25 zápasů. Měli jsme dlouhý a náročný tréninkový kemp, kvůli únorové přestávce pro olympiádu je utkání zkrátka hodně. Některé týmy navíc potká nepřízeň osudu, my jsme teď jedním z nich. Ať se stane cokoliv, musíte být konzistentní a hrát pořád stejně,“ hodnotil současnou situaci Bostonu útočník Viktor Arvidsson, který je dalším z řady absentujících borců.

Pastrňákova šňůra skončila

U Pastrňáka je nucený odpočinek zcela výjimečnou záležitostí. Třebaže v uplynulých letech nebyl vždy zcela zdravý, pokaždé dokázal nastoupit. Se zraněním dohrával dokonce i zlaté mistrovství světa v loňském roce. V NHL táhl sérii 298 zápasů bez omluvenky, což byl dvanáctý nejvyšší počet mezi aktivními hráči. Šňůra pro něj nicméně skončila.

K újmě přišel už v utkání s NY Islanders (3:1), když se v závěrečném střídání pokusil dvakrát o rychlý start, ale záhy musel brzdit s bolestivým výrazem ve tváři. Bruins tak odpadl s 29 body (11+18) nejproduktivnější hráč týmu.

„Nebudu lhát, samozřejmě nás to bolí, je to znát. Nejen při hře pět na pět, ale hlavně v přesilovkách. Vidíte to, nebyli jsme takovou hrozbou jako v dosavadním průběhu sezony,“ posteskl si trenér Bostonu Sturm.

Mezi Čechy, kteří se v předchozích dnech nemohli zapojit do dění v zámořské soutěži, spadá kromě bostonské letky ještě brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Očekávaná jednička pro ZOH si způsobila bolest v horní části těla, kvůli čemuž vynechá ještě dva až tři týdny. K brankáři mistrů světa z Prahy 2024 se nově přidal i jeho zkušenější parťák Petr Mrázek, jenž nedohrál duel v Chicagu.

Nejistý je comeback centra Canucks Filipa Chytila po dalším otřesu mozku, útočník Buffala Jiří Kulich léčí krevní sraženinu. Od startu ročníku regeneruje vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils251061880:7433
4Washington261412988:6932
5Flyers24773773:6731
6Boston279601283:8630
7Pittsburgh241115774:7029
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Rangers2710321272:7128
11Ottawa25844979:8428
12Detroit269421177:8928
13Columbus25655973:8227
14Florida2411111175:7725
15Toronto257431185:8925
16Buffalo257341176:8624
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Minnesota26865777:7233
    4Anaheim25961992:8331
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7Seattle Kraken24746759:6628
    8Chicago251015980:7327
    9Utah269331177:7727
    10San Jose266631174:8427
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2411201176:7026
    13St. Louis269071068:9125
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

