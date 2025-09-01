Havířovský klub v slzách: Fotbalistu Timpa (†33) našli po 2 týdnech mrtvého
Dva týdny doufali ve šťastný konec, ten ale nepřišel! Fotbalista Tomáš Timp (†33), po kterém spolu s policií pátral havířovský klub, byl bohužel nalezen mrtvý.
Informaci o pátrání zveřejnil klub ze sedmé ligy na svých facebookových stránkách před duelem s Dobrou v polovině srpna. „Dnešní zápas stranou. Od středy (13. srpna, pozn. red) se nám neozval náš spoluhráč, ale především skvělý kamarád a člověk – Tomáš Timp. Odešel z domova bez svých osobních věcí a od té doby o něm nemáme žádné zprávy,“ popisoval jeho tým.
Pod příspěvkem zareagovala i fotbalistova zdrcená rodina. „Tome, prosím tě, ozvi se a přijď domů. Čeká tě maminka a taťka a brácha,“ vzkazovali mu. Dva týdny pak doufali, že se Tomáš vrátí, v sobotu 30. srpna ale přišla rána, která všechny naděje ukončila.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme smutnou zprávu... Naše nejhorší obavy se naplnily – náš spoluhráč a kamarád Tomáš Timp už bohužel není mezi námi. Na hřišti Slovanu je vytvořeno pietní místo, kde můžete přijít uctít jeho památku, zapálit svíčku a v tichosti se rozloučit. Rodině a nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast. V těchto těžkých chvílích jsme s vámi. Tome, odpočívej v pokoji,“ oznámil klub.