Poprask na Ukrajině. Elitní skokanka bude reprezentovat Rusko, přijde o všechna ocenění
Kontroverznější přestup v současném sportovním světě asi nemůže nastat. Elitní ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová se rozhodla reprezentovat Rusko, což odůvodnila údajnou nekompetentností ukrajinských trenérů. Ukrajina její krok přijmout v probíhající válce občanství nepřátelské země odsoudila a plánuje jí odebrat všechna ocenění.
Třiadvacetiletá Lyskunová reprezentovala Ukrajinu na dvou posledních olympijských hrách, je bývalou vicemistryní světa a společně s Ksenií Bajlovou úřadující mistryní Evropy v synchronizovaných skocích z věže.
„Většina našich trenérů jsou gymnasti nebo skokani na trampolíně. Jak vás může někdo z úplně jiného odvětví něco naučit? V posledních letech jsem si uvědomila, že na Ukrajině se nezlepšuju,“ řekla tento týden ruskému deníku Izvestija Lyskuová, jež pochází z aktuálně Ruskem okupovaného Luhansku.
Ukrajinská skokanská federace označila rozhodnutí Lyskunové, jež má ze speciálních skokanských a plaveckých ME celkem 11 medailí, za „naprosto nepřijatelné“. Uvedla, že ukrajinský tým „obětavě bojuje každý den o možnost reprezentovat na mezinárodní scéně“ a trenéři a rodiče sportovců brání Ukrajinu.
Federace dodala, že odebere Lyskunové dříve udělená ocenění a vyzve mezinárodní sportovní instituce, aby omezily možnost jejích startů za novou zemi.