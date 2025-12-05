Předplatné

Poprask na Ukrajině. Elitní skokanka bude reprezentovat Rusko, přijde o všechna ocenění

Elitní ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová bude reprezentovat Rusko
Elitní ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová bude reprezentovat RuskoZdroj: x.com
Ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová přijímá ruské občanství
Ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová se rozhodla reprezentovat Rusko
Skokanka do vody Sofija Lyskunová reprezentovala Ukrajinu na dvou olympijských hrách
Ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová přijde po přijetí ruského občanství o všechna dosavadí ocenění
iSport.cz, ČTK
Kontroverznější přestup v současném sportovním světě asi nemůže nastat. Elitní ukrajinská skokanka do vody Sofija Lyskunová se rozhodla reprezentovat Rusko, což odůvodnila údajnou nekompetentností ukrajinských trenérů. Ukrajina její krok přijmout v probíhající válce občanství nepřátelské země odsoudila a plánuje jí odebrat všechna ocenění.

Třiadvacetiletá Lyskunová reprezentovala Ukrajinu na dvou posledních olympijských hrách, je bývalou vicemistryní světa a společně s Ksenií Bajlovou úřadující mistryní Evropy v synchronizovaných skocích z věže.

„Většina našich trenérů jsou gymnasti nebo skokani na trampolíně. Jak vás může někdo z úplně jiného odvětví něco naučit? V posledních letech jsem si uvědomila, že na Ukrajině se nezlepšuju,“ řekla tento týden ruskému deníku Izvestija Lyskuová, jež pochází z aktuálně Ruskem okupovaného Luhansku.

Ukrajinská skokanská federace označila rozhodnutí Lyskunové, jež má ze speciálních skokanských a plaveckých ME celkem 11 medailí, za „naprosto nepřijatelné“. Uvedla, že ukrajinský tým „obětavě bojuje každý den o možnost reprezentovat na mezinárodní scéně“ a trenéři a rodiče sportovců brání Ukrajinu.

Federace dodala, že odebere Lyskunové dříve udělená ocenění a vyzve mezinárodní sportovní instituce, aby omezily možnost jejích startů za novou zemi.

