Mamina Kvitová: Dře na návrat

Nechci být na turnajích pro smích, comeback beru fakt vážně! Tenisová mamina Petra Kvitová (34) poctivě dře v areálu Sparty ve Stromovce.

Piluje údery na kurtu i honí fyzičku v posilovně. „Základ je dohnat kondici, tam mám největší rezervy. V ruce to tak nějak je, ale nohy tam nejsou a servis je pořád asi nejhorší. Budu ráda, když vyhraji nějaký zápas,“ řekla minulý týden v rozhovoru pro ČT. Co nevidět odletí do Ameriky. Turnaj v texaském Austinu, který bude jejím premiérovým, startuje už za 11 dnů.