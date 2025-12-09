Rozkopaná olympijská aréna? Už i NHL rezignuje...

Rozkopaná olympijská aréna?
Druhý muž NHL Bill Daly.
Milánská hala roste zatraceně pomalu.
Cortina d&#39;Ampezzo
ZOH Milán 2026
»Vždyť to v klidu stíháme!« Takové věty dokola znějí od italských organizátorů olympiády ohledně arény Santa Giulia, která má být dle nového odhadu plně dokončena pouhé tři dny před startem Her. Navíc s chybným rozměrem ledu...

Vedení NHL, které dřív Italům drsně vyhrožovalo, že budou hrát pouze na ploše 60,96 x 25,91 m jako v kanadsko-americké lize, teď už nad nějakým tím metříkem navíc rezignovalo...

„Ale pro olympiádu 2030 už budeme požadovat přesné rozměry!“ zdvihl úsměvně prst druhý muž NHL Bill Daly. Odpovědnost za účast na těchto únorových Hrách pak hodil na samotné hokejisty: „Je to na nich. Jestli budou cítit, že je led nebezpečný, vycouváme z naší účasti!“

Druhý muž NHL Bill Daly.

 

