Šampion F1 má přítelkyni po hvězdném fotbalistovi: Miluje mrchu?
Díky moc, moje sladká múzo, tenhle titul patří i tobě! Nový mistr světa formule 1 Brit Lando Norris (26) vzýval při oslavách portugalskou lásku Margaridu Corceirovou (23). Ale kdekdo ho varuje...
Kráska s duší čistou jako okvětí bílé lilie, nebo vypočítavá potvora? Vždyť čtyři roky patřilo její srdce hvězdě portugalského fotbalu Joau Félixovi (26). Jenže jakmile předloni začala jeho kariéra padat po zpackané sezoně v Chelsea dolů, poslala ho k vodě. „Několik let jsme společně dosahovali našich cílů, ale dostali jsme se do fáze změn a dalšího růstu,“ objasnila portugalská herečka a modelka poněkud záhadně jejich rozchod.
Hned hupsla do pelíšku nažhavenému Norrisovi a teď má doma šampiona! „Díky celému týmu a všem mým blízkým, že mi k titulu pomohli,“ jásal Lando a v cíli divoce líbal svoji lásku.
Fotky jako doping
Během letní pauzy si spolu vyrazili na Ibizu, užívali si na jachtě jeden druhého. Po návratu na okruhy dokázal přeskočit stájového parťáka Piastriho a v závěru odolat i tlaku Verstappena. „Poslední dny to byly pekelné nervy,“ přiznal Norris. Jeho Magui dala den před závěrečným závodem na sociální sítě sérii vyzývavých fotek. Impulz pro nervózního Landa? Fanoušky hlavně zajímá, jak se Corceirová zachová, až se britskému pilotovi přestane dařit a bude upadat v zapomnění...