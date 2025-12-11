Chvíle hrůzy »Schumiho« manažera Webera v jeho vile: Svázaný! Zraněný! Okradený!
Tohle nebyl akční biják, ale děsivá realita! Willi Weber (83), bývalý manažer legendy formule 1 Michaela Schumachera (56), byl přepaden ve svém honosném sídle ve Stuttgartu.
Bál se o život. Výpověď podával policistům celý rozklepaný a s monoklem pod okem. „Cítím se hrozně. Jsem v naprostém šoku,“ svěřil se deníku Bild. V úterý večer vnikli do jeho vily neznámí lotři.
Napadli ho, svázali a pak vykradli několik trezorů. V době loupeže se v domě nacházelo několik lidí, kterým se podařilo zalarmovat policii. „Strašný zážitek,“ přiznal Weber.
Odkopnutý
Dvě dekády byl Schumacherovým manažerem. Už v 80. letech ho přivedl do svého týmu formule 3 a později ho doprovázel k jeho největším úspěchům, včetně sedmi titulů mistra světa. Jejich cesty se rozešly až se »Schumiho« comebackem, kdy Weber předal své pravomoci bývalé mediální poradkyni Kehmové.
Michaela vždy bral za svého syna, kterého nikdy neměl. O to bolestněji nesl fakt, že jej pilotova ženuška Corinna vyškrtla ze seznamu osob, které mají po osudném karambolu na lyžích přístup k jejímu choti. „Proč jsem po těch letech pro Michaelovu manželku jenom opotřebovanou pneumatikou, která už není nikomu dobrá? Proč mi není dovoleno jej navštívit? Za co jsem potrestán?“ stěžoval si Willi v slzách.