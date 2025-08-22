Pavelec k nominaci na olympiádu: O Dostym jsme moc nerozmýšleli. Jak vybere další gólmany?
Od předloňského června je součástí trenérského štábu kouče Radima Rulíka. Takový kalup, jaký se na něj chystá, ale ještě nezažil. Expert přes brankáře Ondřej Pavelec (37) musí vybrat partu maskovaných mužů nejen pro únorové olympijské hry v Itálii, ale také už myslet na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. „Na olympiádě se sejdou ti nejlepší. Pro spoustu hráčů nebo i trenérů představuje prostě vrchol,“ přiznal Rulíkův asistent v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Jeden flek je zabraný. V povinné nominaci první šestky hráčů pro ZOH 2026 vybrali Pavelec a spol. i brankáře Anaheimu a mistra světa z roku 2024 Lukáše Dostála. „Má klid, že bude na olympiádě, což je jedna věc. Ale druhá je, že každý, kdo na olympiádu jede, chce hrát,“ podotkl trenér gólmanů s 402 zápasy v NHL za Atlantu, Winnipeg a NY Rangers. Před nahuštěnou sezonou se byl zpovzdálí podívat na nácvik českých reprezentantů v Říčanech.
Hráči ze zámořských soutěží trénují nezávazně spolu, což dlouhá léta nebývalo. Určitě i sami vítají už jen to, že se můžou sejít, než kdyby se připravovali každý zvlášť. Co myslíte?
„Ono to oficiálně být nemůže, což vyplývá z regulí. Ale domluvili se, že budou chodit, a myslím, že pro ně to je skvělé. Loni se s tím začalo, letos se pokračuje.“
Ve zlaté éře se hráči scházeli pod křídly Jágr Teamu. Hráli exhibiční zápasy, akce měly doprovodný program. Teď trénují, nicméně, nejde o něco obdobného?
„Pokud budu mluvit za sebe, já jsem v létě na led skoro nechodil. Samozřejmě, pár akcí Jágr Teamu jsem se zúčastnil. Ale nebylo jich moc. Trénoval jsem v Montrealu, v Čechách jsem na led skoro vůbec nešel. Jestli jsem byl jednou… Takže mě se tyhle záležitosti moc netýkaly. Ale všude ve světě, a zvlášť v Americe, trénují ti nejlepší spolu. Do Říčan chodí hlavně mladší kluci. Pro ně je super, že můžou být na ledě s hráči NHL. Vidím v tom jen pozitiva.“
To je pro trenéry skvělá zpráva, když hráči mají iniciativu společně se scházet.
„Už párkrát byla snaha něco udělat. Ale kluci se nedomluvili. Až po mistrovství světa v Praze se to rozjelo. Všichni věděli, co je čeká. Olympiáda, světový šampionát. Takže si o tom řekli a jsou tady. Není to tak, že by je někdo kontroloval nebo že by tady museli být. Vůbec ne.“
Příprava taky není povinná.
„Právě. Oni sami tu chtějí být, což je samozřejmě vždycky ta lepší varianta.“
Jak jsou na tom gólmani? V Říčanech se objevil Vítek Vaněček, ale jinak hráči využívali místních brankářů.
„Gólmanů je málo, aby se dali sehnat na tyhle tréninky. Hlavně, u brankáře je to tak, že když jednou slíbí, že přijde, dorazit musí, protože jinak je průšvih. Ale pár se jich průběžně protočí. Ono je to taky těžké, když přijedou z NHL. Zrovna Víťa Vaněček měl dlouhou sezonu. Ani není možné, aby jezdil pořád. Navíc gólmani mají na léto domluvené své trenéry. Připravují se zpravidla v klubech ve městech, odkud pocházejí, nebo zkrátka s někým, na koho jsou zvyklí. Jako Vaňous v Liberci. Obzvlášť u nich na tom záleží. Nejsou zvyklí něco měnit, a pokud nemají důvod, žádné změny ani nedělají. Takže sehnat gólmany na tyhle tréninky není úplně sranda. Ale vždycky přijde někdo, kdo se nahlásí.“