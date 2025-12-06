Dara promluvila o plánech na Vánoce s Nedvědem: Velké změny!
Zpěvačka Dara Rolins (52) je už několik let po uši zamilovaná do své lásky a legendárního fotbalisty Pavla Nedvěda (53). Pro pár je období Vánoc kouzelným momentem také proto, že loni krátce po nich přišly zprávy o jejich zásnubách. Jak bude Štědrý den u slavné dvojice vypadat letos?
Pavel je pevně spjat s Itálií, kde velkou část své kariéry prožil v dresu Juventusu. Vazby na tuto jižanskou zemi má ostatně doteď, ačkoliv působí jako manažer českých fotbalových reprezentací. V zemi, kde Nedvěd strávil velký kus života, se rozhodl spolu se svou snoubenkou Darou postavit hnízdečko lásky. To vzniká na nádherném místě s výhledem na jezero Maggiore.
A přípravy finišují! Letošní svátky by možná dokonce mohl zamilovaný pár strávit ve svém novém bydlení. „Na 90 procent už by měl být hotový náš dům, ale kdyby nebyl, máme tam ještě jeden byteček v Turíně, kde má vlastně Pavlík dlouhodobou základnu,“ prozradila zpěvačka pro Nový čas.
Vánoce bude pár trávit i s Dařinou dcerkou Laurou. Tentokrát to bude ale jiné než předešlé roky, kdy Rolins spolu s Lolou chodila k sestře, kde se scházela celá rodina. V Itálii bude štědrovečerní večeři řídit právě Dara. „Hecnu se a samozřejmě si nechám poradit od své sestry Janky. Přivezu si z Česka i nějaké suroviny, domácí majonézu a brambory na salátek. Nevím, jak to je s kaprem, jestli tam plave v místních řekách,“ zamýšlela se Dara nad věcí, kterou bude muset nejspíš ještě se svým milým probrat.