NHL INSIDER: Pastrňákova nejasná budoucnost, Boston zajímá Židlický

Čerstvý díl NHL INSIDER z produkce Zimáku přináší exkluzivní hodinový rozhovor s Davidem Krejčím. Vítěz Stanley Cupu a jeden z nejváženějších hokejistů celé historie Boston Bruins se opět ponoří do situace ve svém bývalém působišti, která není nejradostnější. Klub jeho srdce totiž stojí na rozcestí a už v příštích dnech může být jasné, jakou cestou se vydá v příštích letech. Zda setrvá v pozici klubu doufajícího v možnost získat Stanley Cup, anebo se rozhodne pro vybudování nové generace.

To však může zabrat dlouhé roky. A je otázkou, zda by se toho procesu chtěl účastnit David Pastrňák, nyní v podstatě jediná velká globální hvězda z budovy TD Garden, které se hodně daří a nezůstává za očekáváním.

V otevřené části NHL INSIDERu se ještě vrátíme k nedávnému turnaji 4 Nations Face-Off. Z nenápadné novinky se vyklubala show, která zvlášť v USA strhla desítky milionů lidí a velmi zaujala i Davida Krejčího. Sám má zajímavý návrh, jak celou akci posunout dál. A vyjadřuje se i k novému modelu střídání ZOH a Světového poháru od roku 2026. Část hokejového světa má za to, že mistrovství světa už nebudou hráči NHL tak hodnotně navštěvovaná, DK46 má však jiný názor.

Jako hanácký patriot samozřejmě sledoval i extraligové počínání Olomouce, za níž v sezoně 2022/23 hrál. Co říká na sesun do baráže a jak vnímá budoucnost klubu a vůbec celého regionu, kde hokej v posledních letech spíš strádá? A vidí sám sebe v příštích letech v nějaké roli v rámci olomouckého hokeje?

V prémiové části dojde na pitvání aktuální situace v Bostonu. Krejčí odpoví, co stojí za fantastickou Pastrňákovou formou, přičemž dojde na zajímavé detaily ohledně dění v klubu Original Six. Zůstane klubová ikona Brad Marchand, anebo bude vyměněný?

Všem navíc začíná být jasné, že mezi Pastovou touhou po Stanley Cupu a směřováním Bruins lze jen těžko pokládat rovnítko… Co je tedy všechno ve hře kromě eventuální výměny?

Pastrňákův velký kamarád a dlouhé roky bostonský mentor nabízí pohled, jakým v klubu z Massachusetts uvažují a jak by se mohli směrem do příštích let rozhodovat.

Dojde i na Marka Židlického. Ptáte se proč? Inu proto, že o jednoho z asistentů Radima Rulíka v národním týmu se Boston zajímá. A ano, jde o trenérskou pozici. O jakou přesně?

Celý díl nového NHL INSIDERu si pusťte na zimakpodcast.cz či v placené sekci iSport Premium na iSport.cz.