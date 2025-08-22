Viróza drtí Pardubice v přípravě. Předčasně končí na turnaji ve Švýcarsku: jen 13 zdravých
Vedení hokejistů Pardubic se kvůli šířící se viróze v mužstvu rozhodlo předčasně ukončit start na turnaji Coupe des Bains ve Švýcarsku. V pátek tak Východočeši neodehrají plánovaný druhý zápas proti Bernu. Dynamo o tom informovalo na klubovém webu.
„Je nás teď dohromady třináct zdravých a nechceme riskovat zdraví hráčů. Rozhodli jsme se tak předčasně ukončit turnaj v Yverdonu a odcestujeme domů,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Východočeši ve čtvrtek večer prohráli s týmem Fribourg-Gottéron 2:3. Do zápasu již nezasáhla šestice nemocných hráčů, kteří odcestovali domů o den dříve. Pardubice nastoupily s šesti obránci a deseti útočníky. Před startem extraligy Dynamo čeká už jen zápas se svým „béčkem“ ve čtvrtek 4. září.
„Kluci dostanou pár dní volna, aby se dali dokupy. Od příštího týdne se už začneme připravovat na start soutěže. Máme tam ještě jeden přípravný zápas a pak se to rozjede naplno,“ dodal Sýkora k nejbližšímu programu.