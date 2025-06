V hokejovém zákulisí se to řešilo prakticky od konce Sparty v play off, kdy skončila v semifinále na brněnských hokejkách. Jméno obránce Michala Kempného se spojovalo s rekonstrukcí pražského kádru. Po odchodech Vladimíra Sobotky do Pardubic a Miroslava Formana do Kladna vrací klíče od holešovické haly další velké jméno. Loňský mistr světa z Prahy a držitel Stanley Cupu s Washingtonem podle informací webu iSport odchází do elitního švédského celku Brynäs.