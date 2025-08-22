Litvínov se vytasil s novými dresy, doma bude ve žlutém. Jsem nadšený, hlásí lídr
Krása je v jednoduchosti. Olomouc minulý týden jako první z extraligových celků pokřtila nové dresy ve třech barevných sadách, v nichž budou hráči brázdit led v příští sezoně. Dvě verze trikotů pro Ligu mistrů představila pražská Sparta. S čerstvými sadami už se vytasil taky Litvínov.
Pokračuje v trendu nasazeném už loni. Dresy pro ročník 2025/26 mají ještě větší šmrnc než ty předchozí. „Moc se mi líbí, jsem nadšený. Proti minulé sezoně jde o další posun,“ neskrýval nadšení jeden z lídrů týmu Ondřej Kaše.
Dresy nejsou přeplácané. Žádný kabaretní strakapoud ani křiklavý billboard. Nový design našel inspiraci v zámořské NHL. Zakládá si na čistých liniích. Vychází přitom z klubové tradice, takže v případě Litvínova staví na černé a žluté. Působí jednotně a barevně ladí s reklamami, k čemuž přispěla vstřícnost většiny klubových i extraligových partnerů. Jediné se odlišuje logo Komerční banky.
Litvínov není jediný klub, který se vydal touhle cestou. „Nejkrásnější v extralize,“ pravil kapitán mužstva Matúš Sukeľ o dresech, v nichž vtrhla Verva do minulé sezony. Nová podoba je ještě vymazlenější. Kdyby se uděloval titul za nejvkusnější a nejhezčí dresy, bude Litvínov opět favoritem.
V současné verzi přibylo několik nových prvků. Oproti loňskému roku se barevnost posunula k ještě výraznějším kontrastům. Žlutý dres získal teplejší odstín, který působí moderně a elegantně. Po dvou sezonách, kdy hráči Vervy nastupovali před vlastním publikem v černých dresech, při domácích utkáních se představí ve žluté sadě.
Novinkou černé varianty jsou žlutá ramena, k výrazným detailům patří vyšívané klubové logo i znak generálního partnera Orlenu. Na zadní straně dresů budou kromě čísel vyšita i jména hráčů, což dres posouvá zase na vyšší standard. Moderním doplňkem jsou tkaničky u krku, díky jimž dostaly dresy ležérně elegantní vzhled.
Na spodním lemu dresů bude umístěno taky speciální logo připomínající 80 let historie klubu. Dres tak decentním způsobem odkazuje na tradici, aniž by ztratil svou jednoduchost a čistotu. Jednotným prvkem celého dresu je pak čistá linie dvou linek, umístěná na spodní části dresu, rukávech a bude rovněž na stulpnách.
Při vzniku nového designu měli poradní hlas i lídři kabiny. Dres je tak odrazem práce celé organizace. „Osobně preferuju černou variantu se žlutými rameny. Ta se mi líbí nejvíc. Ale těší mě, že ve žluté verzi budeme hrát doma, protože dvě sezony jsme nastupovali v černém. Nové dresy jsou skvělá změna. Osobně jsem nadšený třeba i z toho, že budeme mít na zádech vyšité jmenovky, což je taky posun. Dresy se mi moc líbí, opravdu se povedly. Věřím, že nám taky přinesou štěstí a bude se nám v nich co nejvíc dařit,“ přál si Ondřej Kaše.