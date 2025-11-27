Sparta proti (tupé) břitvě. Legia bez plné síly na tribuně. Proč se táhne případ Papszun?
PŘÍMO Z VARŠAVY | Gigant na roztřesených nohou, stále však kousavý, pořád mířící k nejvyšším cílům. Proto pozor na Legii! Vždyť varšavská fotbalová značka se před zápasem v Konferenční lize se Spartou snaží dotáhnout epochální příchod trenéra Marka Papszuna. Jako kdyby se Letenští zaměřili na Jindřicha Trpišovského… Navíc je tu známá a výhružná fanouškovská grupa zvaná Žyleta, tedy břitva, která je však v poslední době otupená.
Dorazíte na adresu Laženkova 3, před vámi se objeví betonový kolos, třicetitisícový stadion Legie.
„Pamatuju si to ze zápasu, kdy jsem tady hrál s Midtjyllandem, vím, co se může stát, je tu úžasná atmosféra,“ vzpomene si sparťanský trenér Brian Priske. „Je nejlepší, co jsem zažil,“ přidá se Lukáš Haraslín. Kapitán Sparty kopal v polské lize pět sezon za Lechii Gdaňsk, další z klubů z kategorie NEJ. „Šulo má pravdu,“ přikývne kapitán Hradce Králové Tomáš Petrášek, jenž v Rakówu Čenstochová bral titul i pohár. „Je to unikátní,“ dodá.
Důvody jsou dva. Zaprvé historie. Legia těží z historie. „Je to vojenský klub, jak říkají, vojskovy. Jde o dějiny Varšavy, povstání během druhé světové války, to se tam projevuje,“ vysvětlí Petrášek. Tady se bere hrdost, neústupnost, která se nejvíce projevuje v místech za bránou.
Možná by se tenhle sektor na stadionu dal připodobnit ke slávistické Tribuně sever. Panují zde striktní pravidla, žádné fotky, stejné oblečení (bílé), stoprocentní zaujetí pro fandění. Také nenávist, třeba k evropské federaci. „UEFA - mafia,“ zní tady opakovaně už léta.
Přitom kdysi býval kotel jinde, a to na dlouhé tribuně naproti hlavní. Vlastně i kvůli tomu chce do Legie zamířit Marek Papszun. S klubem vyrostl, je místní, i když slávu získal v Čenstochové pod dohledem světoznámé ikony, tedy Černé madony a s přispěním věrného vojáka Petráška. Spolu vytáhli Raków ze třetí ligy až k titulu, a také výhrám na Legii.
„Když jsme tam přijeli, prohlíželi si stadion, tak si vždycky vzal někoho k sobě a vykládal mu: Kotel byl tady na dlouhé tribuně… Legii miluje,“ vzpomíná obránce.
Klub v rozkladu i problém s fanoušky
Pozor, pro Polsko je případ Papszun zlomový. Jde o rivalitu i velké peníze, proto se tak táhne. Původně měl Papszun vést tým už proti Spartě, s níž se nedávno potkal na Letné, kde s Rakówem uhrál bezgólovou remízu. Legia nabídla jen bonusy za úspěchy. „To je až urážející,“ podotkne Petrášek. Potřeba bude 1,5 milionu eur plus exkluzivní výplatu pro kouče, který měl vždy klauzuli, že bude nejlépe placený člen klubu.
„Vždycky, když někdo podepsal lukrativní smlouvu, třeba španělská hvězda Ivi López, chodil po stadionu a zpíval si,“ směje se Petrášek.
Přesto ho Legia láme k sobě. Důvod je jasný. „Je v rozkladu,“ přikývne český zadák. V lize je varšavský celek dvanáctý, v Konferenční lize zatím sedí mimo postupová místa. Navíc je tu problém s fanoušky. V létě zápasy bojkotovali, nyní se ozvali kvůli cenám lístků. Proto by jich nemělo být na Žyletě tolik, jak je zvykem. Tedy plno.
„Je mi sparťanů líto, že ji nezažijí v plné síle. Fanoušci protestují proti ceně vstupenek na zápas, jenže to je až druhotný problém. Hlavní je stav, v kterém Legia je,“ má jasná dvoumetrový stoper, který dění v lize sleduje více než pečlivě.
Oba týmy se poženou za úspěchem, jsou na hraně postupu do jarní části.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off