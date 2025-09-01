Bratr lyžařky Vlhové: Drsná slova o rodičích
Už to v sobě nedokázal déle dusit. O svém toxickém vztahu s rodiči se vypsal Boris Vlha (33). Starší bratr slovenské lyžařské hvězdy Petry Vlhové (30) otevřeně popsal život, který ho ničil.
Dlouhé roky patřil neodmyslitelně k týmu své slavné sestry. Rodina vypadala na první pohled pevně. Mráček nastal v roce 2023, kdy se rozhodl tým opustit kvůli otevření bistra spolu se snoubenkou Simonou. Jejich loňská svatba pak naplno vyjevila napětí, které v rodině vládne. Veselky se zúčastnila totiž zúčastnila pouze Petra. Rodiče chyběli.
„Můj úsměv hovoří za vše. Jen moji »nejlepší rodiče si myslí, že trpím bez nich«,“ rozpovídal se o rodinných problémech nedávno Boris na svém instagramu. „Ale opak je pravdou. Momentálně prožívám nejhezčí období svého života. Protože konečně žiji, konečně volně dýchám. Nejsem ve stínu své sestry, nejsem ve stínu rodičů. Ale buduji si vlastní svět, jaký chci. A ne jak ho chtěli rodiče,“ pokračoval v emocích.
„Odešel jsem ze zlaté klece a bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě, za které jsem vděčný i mé ženě. Protože bez ní bych zůstal v začarovaném kruhu a v zlaté kleci, z které bych se sám těžko dostal ven,“ popsal své pocity k dřívějšímu životu. „Ale i o tom je život. Že existují toxičtí rodiče a chci, aby to věděli všichni, kteří trpí a bojí se učinit své vlastní rozhodnutí, protože »co na to řeknou rodiče«,“ vysypal ze sebe.
Pro ty, kterých se téma týká měl vzkaz na závěr. „Lidi, nebojte se dělat svá vlastní rozhodnutí. Ty vás posouvají dál. A je jedno, zda jsou zlá nebo dobrá. Vždy vás to posune dál v životě,“ radí Boris. Reakce ale na Slovensku vzbudil rozporuplné. Mnozí se pozastavují nad tím, proč takové emoce v sobě dusil tak dlouho, nebo zda si chtěl jen s rodiči vyrovnat účty skrze veřejný prostor.